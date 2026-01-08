Togo: Le Maire de Golfe 1 tape du poing sur la table

A travers un communiqué, le Maire principal de la Commune de Golfe 1, Joseph Gomado, tape du poing sur la table face aux dérives constatées lors de certains événements culturels sur son territoire communal.

Selon les termes du communiqué dont nous avons reçue copie, "certains promoteurs événementiels organisent sur le territoire communal, des événements dits culturels qui, dans leur déroulement, donnent lieu à des dérives contraires aux bonnes mœurs et aux valeurs que défend la Commune du Golfe 1" et "certains de ces événements, bien qu'organisés sans consultation préalable, utilisent de façon abusive le nom, l'image ou le logo de la Mairie, laissant croire à un parrainage ou une caution institutionnelle totalement infondée".

Chose que dénonce foncièrement l'exécutif communal. Le document poursuit indiquant que le Maire de la Commune du Golfe 1 tient à :

"- désapprouver fermement toute initiative qui porte atteinte à la décence, à la dignité humaine ou qui contribue à la banalisation de la dépravation ;

- mettre en garde les organisateurs contre l'utilisation non autorisée des symboles de la Mairie à des fins de communication ou de légitimation, sous peine de sanction ;

- rappeler que toute activité à caractère culturel ou festif dans l'espace communal doit impérativement faire l'objet d'une demande et d'une autorisation préalable, conformément aux textes en vigueur ;

- inviter les promoteurs culturels, artistiques et événementiels à œuvrer pour des initiatives constructives, porteuses de valeurs positives, notamment à l'endroit de la jeunesse ;

- exhorter la population à faire preuve de discernement et à s'abstenir de participer à toute activité attentatoire à nos valeurs pour protéger notre jeunesse".

Il est rappelé aux uns et aux autres et particulièrement les promoteurs culturels que "la Mairie du Golfe 1 reste ouverte à toute collaboration responsable visant à faire rayonner la culture, le civisme et le vivre-ensemble dans le respect de l'ordre public et de la dignité humaine".