Madagascar: Ralaiarimanana - « Nul n'est au-dessus des lois »

L'analyste politique chrétien Ralaiarimanana a insisté sur la nécessité du respect strict de la loi. Selon lui, « ceux qui n'ont pas respecté la loi doivent être poursuivis en justice, car chacun doit assumer les conséquences de ses actes ».

Il a rappelé avec fermeté que « nul n'est au-dessus des lois ». Sur le plan sanitaire, il a souligné l'urgence de contenir la propagation de la variole. « La priorité de la population est d'empêcher la propagation de la maladie », a-t-il déclaré, estimant qu'« il est nécessaire de fermer les frontières et de renforcer la surveillance de tous les ports ». Selon lui, « lorsqu'une maladie apparaît, c'est qu'elle a été introduite par quelqu'un », d'où la nécessité de procéder à des tests rigoureux.

Paix sociale

Ralaiarimanana a également mis en avant l'importance de la stabilité pour le développement économique. « La paix sociale est essentielle pour assurer une bonne production », a-t-il indiqué, rappelant que le pays traverse « une période cruciale pour la productivité ».

Il a par ailleurs insisté sur la nécessité de veiller au bien-être social et à l'entretien des canaux dans la ville des Mille. Concernant les infrastructures, il a affirmé que « la réhabilitation des routes à Madagascar reste une priorité », tout en précisant que « la situation actuelle impose de revoir les urgences ».

Selon ses explications, « le gouvernement suit de près l'évolution de la situation », d'autant plus que « plusieurs projets d'infrastructure ont déjà subi des dégâts à cause des fortes pluies des dernières semaines », a-t-il conclu.