Madagascar: Régime de refondation - Luttes intestines

Durant son déplacement à Antsiranana, le président de la Refondation de la République de Madagascar a dénoncé l'attitude de certains politiciens qui se projettent déjà sur les élections à venir et font blocage au processus de concertation nationale en cours.

Un mois, presque jour pour jour, après le coup d'envoi officiel de la concertation nationale, le processus stagne. C'est en tout cas ce que laissent entrevoir les observateurs. Depuis le 9 décembre, jour de la grande rencontre qui s'est tenue au Centre de conférence internationale d'Ivato, aucune information officielle relative à cette démarche n'est rendue publique.

Durant son déplacement dans l'ex-province d'Antsiranana, le président de la Refondation de la République de Madagascar, le colonel Michaël Randrianirina, a évoqué le sujet en dénonçant publiquement des calculs politiques constituant un blocage au bon déroulement du processus. En effet, l'actuel homme fort du pays a profité de sa visite dans le Nord pour révéler l'existence de luttes intestines au sein des tenants et des partisans du pouvoir, laissant entendre une guerre interne sur fond de lutte d'intérêts politiques.

Selon lui, certains acteurs se projettent déjà sur les prochaines échéances électorales et font des coups bas au détriment de la Refondation. En quelque sorte, le PRRM dénonce un détournement du tolona par des politiciens.

« On a participé ensemble à ce mouvement populaire pour le changement. Pourtant, on se sabote et on se dénigre sur les réseaux sociaux », a martelé le colonel Michaël Randrianirina, tout en laissant entendre que certains responsables ne se concentrent plus sur la refondation ni sur la mise en oeuvre des programmes de développement, mais préfèrent plutôt focaliser leurs actions sur leurs objectifs électoraux. Continuant sur sa lancée, l'actuel locataire d'Iavoloha pointe du doigt l'existence d'un sabotage en interne.

Ambition présidentielle

En tout cas, ces propos du président de la Refondation de la République de Madagascar prouvent l'existence de discordes au sein du régime. Deux mois et demi après la prestation de serment du PRRM, le régime est gangrené par une tension interne et un manque de confiance entre dirigeants.

Mais la question est de savoir contre qui s'insurge le colonel Michaël Randrianirina ? Après la réussite de la manifestation ayant abouti au renversement de l'ancien régime dirigé par Andry Rajoelina, plusieurs figures politiques commencent à se démarquer et ne cachent pas leur soif de pouvoir, laissant clairement apparaître leur ambition présidentielle.

Pour ne citer que Siteny Randrianasoloniaiko, Antoine Rajerison, Parisoa Andriambolanarivo et Marc Ravalomanana. Quant au colonel Michaël Randrianirina, il préfère entretenir le suspense quant à son éventuelle candidature.

Mais ses déplacements et toutes ses actions laissent comprendre que cette option n'est surtout pas à écarter. On attend désormais la réaction de maître Hanitra Razafimanantsoa, ministre d'État auprès de la Présidence, en charge de la Refondation, par rapport à ces accusations portées à l'encontre de son département par l'actuel homme fort du pays.