Madagascar: Groupe SODIAT - 25 véhicules saisis

D'après les informations, les voitures dérobées au Port de Toamasina dans la nuit du 31 décembre feraient actuellement l'objet de démarches de vente.

Le Groupe SODIAT sort de son mutisme et publie les détails de ses avoirs dérobés lors des perquisitions effectuées dans ses locaux. Dans un communiqué, SODIAT fait savoir qu'entre novembre et décembre, 25 véhicules de la société auraient été saisis et enlevés physiquement lors d'opérations illégales.

Parmi les biens saisis figurent 14 voitures neuves enlevées manu militari au Port de Toamasina dans la nuit du 31 décembre, entre 19h et 20h. Il s'agit de 8 voitures de marque Leapmotor, modèle C16, 2 Toyota Tacoma et 4 Toyota Sequoia. Les valeurs s'élèveraient à plusieurs milliards d'ariary. Ces voitures ont été enlevées alors qu'aucune déclaration en douane n'a été effectuée, explique le Groupe SODIAT.

Tout en faisant savoir que des démarches de vente seraient actuellement entreprises par une personne dont l'identité est connue. Pourtant, selon les explications, avant leur arrivée au Port de Toamasina, certains de ces véhicules auraient déjà fait l'objet d'une prévente avec versement d'acompte par la société Auto Diffusion, et une livraison aurait déjà été prévue.

À titre conservatoire

Le même jour (ndlr : le 31 décembre), 3 camions semi-remorques avec plateau de marque SINO TRUCK auraient également été saisis à la Gare des Manguiers, à Tamatave, et ont tout de suite été acheminés vers Antananarivo.

En cours de trajet, l'un des camions a eu un accident, tandis que les deux autres auraient été conduits du côté d'Iavoloha, puis renvoyés à Toamasina sous forte escorte. Pour l'heure, on ignore les marchandises qui se trouvaient dans le conteneur bleu que l'un des deux camions avait transporté durant le trajet retour.

Le 1er novembre 2025, 8 véhicules auraient été saisis lors d'une perquisition effectuée au siège du Groupe SODIAT à Borosy Talatamaty. Parmi les biens saisis durant cette opération figuraient un Mercedes Sprinter, un Toyota RAV4, une camionnette FOTON, une voiture de marque BAIC, deux Leapmotor, une FOTON MPX et un camion frigorifique de marque Forland.

Aucun n'a été restitué pour le moment. Dans son communiqué, le Groupe SODIAT se demande pourquoi ces véhicules ne sont pas gardés dans un endroit à titre conservatoire, mais plutôt utilisés à d'autres fins.

Estimant que leurs biens ont été enlevés durant des perquisitions effectuées illégalement et sans aucun mandat officiel, Auto Diffusion et le Groupe SODIAT ont porté plainte et ont engagé des procédures au niveau de la justice pour protéger ses intérêts ainsi que ceux de ses clients. Reste à savoir si ces démarches vont aboutir.