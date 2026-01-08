Madagascar: Miarinarivo - Un patient évacué meurt dans un accident de la route

Un nouvel accident mortel est venu allonger la liste déjà lourde des drames de la circulation sur la Route nationale, tristement réputée pour être l'une des plus meurtrières du pays. Le drame s'est produit mardi dernier dans le district de Miarinarivo, rappelant une fois de plus les dangers permanents auxquels sont exposés les usagers de cet axe routier.

Selon les informations recueillies, un véhicule 4x4 appartenant aux sœurs FMA Mazzarello de Manazary, en mission d'évacuation sanitaire, a été victime d'une défaillance de la direction alors qu'il franchissait un pont, juste avant l'entrée d'Ijely.

La perte de contrôle du véhicule a entraîné un accident fatal. Le patient, déjà dans un état de santé critique, n'a malheureusement pas survécu. Les autres occupants du véhicule s'en sont sortis indemnes.

Cet accident remet sur le devant de la scène la question alarmante de l'état dégradé de la Route nationale, particulièrement dans cette partie du pays. Chaussée fortement endommagée, nids-de-poule, ponts vétustes et absence d'entretien régulier rendent la circulation extrêmement dangereuse, surtout en période de pluie.

Les intempéries, qui s'abattent régulièrement ces derniers jours, aggravent encore la situation en réduisant la visibilité et en rendant la route glissante, augmentant ainsi les risques d'accidents.

De nombreux usagers dénoncent depuis longtemps la dangerosité de cet axe, où les accidents de la circulation sont fréquents et souvent meurtriers. Les véhicules de transport, les ambulances et les simples particuliers y circulent quotidiennement au péril de leur vie.

Ce nouveau drame, survenu lors d'une évacuation sanitaire, souligne l'urgence d'une réhabilitation sérieuse de la Route nationale afin de garantir la sécurité des usagers et de permettre des interventions médicales rapides et sûres. En attendant des actions concrètes, les appels à la prudence se multiplient, notamment en cette saison des pluies, où le moindre incident mécanique peut se transformer en tragédie.