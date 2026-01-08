Madagascar: CNaPS - Démission du DG Vimbina Rahaingonjatovo

Changement en vue à la tête de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS). Cette dernière annonce la démission de son directeur général, Vimbina Rahaingonjatovo. Ayant occupé ce poste depuis 2023, ce dernier passera bientôt la main à son successeur.

Dans un communiqué publié hier, la Cnaps précise que la passation entre le désormais ancien DG de la CNaPS et le représentant du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique, qui en assure la tutelle, s'est tenue hier au siège de l'organisme.

Procédure

La CNaPS ajoute que le ministère de tutelle lancera bientôt la procédure de nomination du futur directeur général. Fin de parcours, en somme, pour ce diplômé de l'Université Picardie Jules Verne, à Amiens (France), où il obtient un master en management des organisations de la net-économie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

On rappelle qu'avant sa nomination à la CNaPS, Vimbina Rahaingonjatovo a été cadre supérieur au sein de la compagnie de télécommunications TELMA, devenue Yas, notamment comme directeur adjoint e-administration, ce qui lui a donné une expérience en management et en transformation digitale des organisations.

En août 2023, il est nommé directeur général de la CNaPS par le Conseil des ministres, succédant à une période d'intérim et de troubles au sein de l'institution. À la tête de la CNaPS depuis près de deux ans et demi, il a effectué des efforts visant à améliorer la gestion et à renforcer la gouvernance, en mettant un accent particulier sur la transparence et la rigueur, surtout dans le contexte de défis internes.

Sensible

Cette démission, qui intervient en pleine période de refondation, est en tout cas marquée par un contexte social et institutionnel sensible, concernant plus particulièrement l'affaire de la Société municipale de gestion digitale (SMGD), avec ses plus de 11 milliards d'ariary d'impayés envers la CNaPS.

Un contentieux qui n'est pas encore complètement résolu et qui met en lumière les faiblesses de recouvrement et les défis de gouvernance au sein de la CNaPS. L'ancien DG, Vimbina Rahaingonjatovo, a déclaré durant la passation son souhait de voir la poursuite des réformes engagées, notamment au bénéfice des retraités et des ayants droit. Il a également souhaité la transparence et la rigueur de gestion au sein de la CNaPS.