Madagascar: Pêche crevettière - Le MPEB prône l'ouverture et la transparence

Le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue (MPEB) renforce les initiatives de transparence et d'ouverture. Ce département a réuni, hier à Ampandrianomby, les acteurs de la pêche des crevettes côtières.

Une occasion d'informer les professionnels sur la manière de remplir le dossier d'appel à proposition en vue de l'obtention des droits d'exploitation en matière de pêche crevettière côtière à Madagascar.

On rappelle, en effet, que le MPEB a lancé, le 31 décembre dernier, un avis d'appel à proposition pour l'octroi de 45 droits d'exploitation dans les zones de pêche A, B, C1, C2 et D1 à des sociétés de pêche de droit malgache.

Un dispositif qui démontre, en tout cas, la volonté de ce département de continuer à professionnaliser la filière crevettière, notamment à travers la mise en place d'une concurrence saine et mettre fin au monopole dans ce domaine.

Une concurrence qui doit être appliquée dans le respect des réglementations en vigueur, selon le MPEB, qui se fixe, entre autres objectifs, d'améliorer les recettes en devises tirées de la filière crevettière.

Et ce, à travers une procédure de sélection basée sur les propositions les plus économiquement avantageuses pour l'État. On rappelle que l'ouverture de la pêche crevettière est prévue au mois de mars 2026.