Madagascar: Secteur du tourisme - Renforcement des mesures sanitaires auprès des établissements

Suite aux cas de variole du singe, ou mpox, signalés dans quelques régions à Madagascar, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a ordonné le renforcement des mesures sanitaires dans l'ensemble des établissements touristiques et artisanaux.

« Le port du masque de protection est désormais obligatoire pour tous les acteurs touristiques, tels que les employés dans les hôtels et restaurants, les guides touristiques, les agents de voyage et les transporteurs, ainsi que pour les artisans. Les opérateurs œuvrant dans ce secteur stratégique sont également tenus de veiller au respect strict des gestes barrières, au renforcement de l'hygiène et de la désinfection, ainsi qu'à l'information et à la sensibilisation des équipes et des usagers », a-t-on communiqué.

Dès lors, les clients de chaque établissement sont sollicités pour porter des masques de protection. La Fédération des Hôteliers et Restaurateurs de Madagascar affirme que l'application rigoureuse de ces mesures sanitaires, dans un esprit de responsabilité et de solidarité, contribuera à contenir la propagation de cette variole du singe sur tout le territoire national.

Aucun incident

Force est de reconnaître que le tourisme est un secteur porteur, mais fragile. Frappé de plein fouet par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid, il a pu être relancé après quelques années d'efforts.

Ensuite, les troubles survenus entre septembre et octobre 2025 ont provoqué près de 80 % d'annulations des réservations des touristes internationaux désirant se rendre à Madagascar.

La Confédération du Tourisme de Madagascar a déclaré que les pertes liées à ces annulations de réservations sont estimées à près de 100 millions USD. Maintenant, les acteurs touristiques n'ont pas caché leur inquiétude face à la confirmation des cas de mpox dans le pays.

Pour les opérateurs touristiques œuvrant dans la région Boeny, ils se sont bien mobilisés pour accueillir, tout récemment, les 128 passagers à bord du bateau de croisière « Le Bellot ». Aucun incident n'a été signalé. Après avoir été informés de la situation sanitaire qui prévaut à Mahajanga, les croisiéristes ont quand même décidé de débarquer pour découvrir la ville des Fleurs, tout en respectant les gestes barrières.