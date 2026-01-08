Madagascar: Secteur du tourisme - Renforcement des mesures sanitaires auprès des établissements

8 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Navalona R

Suite aux cas de variole du singe, ou mpox, signalés dans quelques régions à Madagascar, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a ordonné le renforcement des mesures sanitaires dans l'ensemble des établissements touristiques et artisanaux.

« Le port du masque de protection est désormais obligatoire pour tous les acteurs touristiques, tels que les employés dans les hôtels et restaurants, les guides touristiques, les agents de voyage et les transporteurs, ainsi que pour les artisans. Les opérateurs œuvrant dans ce secteur stratégique sont également tenus de veiller au respect strict des gestes barrières, au renforcement de l'hygiène et de la désinfection, ainsi qu'à l'information et à la sensibilisation des équipes et des usagers », a-t-on communiqué.

Dès lors, les clients de chaque établissement sont sollicités pour porter des masques de protection. La Fédération des Hôteliers et Restaurateurs de Madagascar affirme que l'application rigoureuse de ces mesures sanitaires, dans un esprit de responsabilité et de solidarité, contribuera à contenir la propagation de cette variole du singe sur tout le territoire national.

Aucun incident

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Force est de reconnaître que le tourisme est un secteur porteur, mais fragile. Frappé de plein fouet par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid, il a pu être relancé après quelques années d'efforts.

Ensuite, les troubles survenus entre septembre et octobre 2025 ont provoqué près de 80 % d'annulations des réservations des touristes internationaux désirant se rendre à Madagascar.

La Confédération du Tourisme de Madagascar a déclaré que les pertes liées à ces annulations de réservations sont estimées à près de 100 millions USD. Maintenant, les acteurs touristiques n'ont pas caché leur inquiétude face à la confirmation des cas de mpox dans le pays.

Pour les opérateurs touristiques œuvrant dans la région Boeny, ils se sont bien mobilisés pour accueillir, tout récemment, les 128 passagers à bord du bateau de croisière « Le Bellot ». Aucun incident n'a été signalé. Après avoir été informés de la situation sanitaire qui prévaut à Mahajanga, les croisiéristes ont quand même décidé de débarquer pour découvrir la ville des Fleurs, tout en respectant les gestes barrières.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.