Madagascar: District de Betroka - Mise en place de nouvelles infrastructures hydroagricoles

8 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Navalona R

D'importants travaux d'aménagement et de réhabilitation d'infrastructures hydroagricoles ainsi que de réseaux d'irrigation ont été réalisés dans le district de Betroka, dans la région Anosy.

La mise en place de ces nouvelles infrastructures hydroagricoles contribue à l'amélioration des périmètres irrigués d'une superficie totale de 1 287 ha répartis dans 4 zones, à savoir Ianabinda, Bekorobo, Ambondrokidy et Antanimarina. Ces infrastructures répondent aux normes techniques requises tout en garantissant une meilleure irrigation des exploitations agricoles.

Surface supplémentaire

Plus de 800 producteurs regroupés au sein de plusieurs associations des usagers de l'eau bénéficient directement de ces nouvelles installations. Ils se chargent de la gestion et de l'entretien de ces réseaux hydroagricoles.

Grâce à cette maîtrise de l'eau, les agriculteurs peuvent désormais pratiquer chaque année deux cultures rizicoles. Ce qui va contribuer à l'amélioration des rendements de productivité tout en assurant la sécurité alimentaire dans la partie sud de Madagascar.

Par ailleurs, ces nouvelles infrastructures hydroagricoles permettront d'irriguer et d'exploiter une surface supplémentaire de 745 hectares, renforçant ainsi le potentiel agricole de la région Anosy.

Résilience de la population

Il est à noter que ces infrastructures ont été réalisées par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage à travers la mise en œuvre du projet MIONJO ou Soutien aux moyens de subsistance résilients dans le Sud de Madagascar.

C'est une initiative de développement lancée en 2020 par le gouvernement malgache avec un financement de la Banque mondiale à travers l'Association internationale de développement.

Ce projet a pour but de renforcer la résilience de la population dans le Sud face aux chocs climatiques tels que la sécheresse, tout en dynamisant leurs moyens de subsistance par le soutien à l'agriculture, à la pêche et aux autres chaînes de valeur et activités économiques locales.

