Madagascar: Ampandrana - Un aménagement pilote pour sécuriser les élèves

Un prototype d'aménagement urbain dédié à la mobilité douce a été installé à œuvre, aux environs de l'enseigne Nane, afin de sécuriser les déplacements et d'apaiser la circulation autour des carrefours très fréquentés.

L'initiative est portée par la Pépinière urbaine d'Antananarivo (PUA), mise en oeuvre par le Gret en partenariat avec la Commune Urbaine d'Antananarivo (CUA), avec le soutien financier de l'Agence française de développement (AFD).

Ce premier site pilote concerne un axe quotidiennement emprunté par de nombreux élèves du Collège Trinitaire et de l'EPP Vohibola, qui sont donc exposés à un trafic dense et des stationnements désorganisés. Les aménagements installés visent à mieux structurer les flux, sans bloquer la circulation, tout en améliorant la sécurité et le confort des usagers.

Pensé comme un dispositif évolutif, ce prototype permet de tester, en conditions réelles, des solutions simples, appelées à être ajustées à partir des retours des habitants, parents, élèves et chauffeurs. Des marquages au sol viendront compléter le dispositif en ce mois de janvier 2026.

Les enseignements tirés de cette expérimentation guideront de futurs aménagements prévus dans d'autres quartiers, notamment à Ampasapito, dans une démarche de co-construction d'espaces urbains plus sûrs et plus inclusifs.