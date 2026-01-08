Madagascar: MOC Chess - Toavina Razanadrakotoarisoa lance le premier championnat online d'échecs

Initiée par le champion de Madagascar, Toavina Razanadrakotoarisoa, en collaboration avec la Fédération malgache du jeu d'échecs, la première édition du MOC Chess démarre le 25 janvier 2026 : un championnat national d'échecs en ligne ouvert à tous, avec dix étapes, des cash prizes et des récompenses spéciales pour démocratiser la pratique sur l'île.

Madagascar entre dans une nouvelle ère pour les échecs avec le lancement du Madagascar Online Championship Chess (MOC Chess), un championnat national en ligne initié par le champion de Madagascar en titre, Toavina Razanadrakotoarisoa, en étroite collaboration avec la Fédération malgache des jeux d'échecs (FMJE).

Ouvert à tous les joueurs, qu'ils possèdent ou non une licence fédérale, ce championnat vise à démocratiser la pratique des échecs en ligne et à permettre aux passionnés de révéler leur talent depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette.

Conçu pour répondre aux contraintes des joueurs malgaches emplois du temps chargés, manque de disponibilité pour les tournois en présentiel (« Over the Board ») --, le MOC Chess propose une saison annuelle structurée en dix étapes, soit dix tournois distincts étalés sur l'année.

À l'issue de chaque étape, les participants accumulent des points selon leur classement (par exemple, 50 points pour le 1er, 40 pour le 2e, etc.). Ces points se cumulent jusqu'à la fin de la saison : le joueur totalisant le plus haut score sera sacré Meilleur joueur d'échecs online de l'année.

Des cash prizes récompensent les meilleurs à chaque tournoi, en fonction de leur position. À la clôture de la saison, des prix spéciaux distinguent les catégories suivantes : meilleur joueur sous 1 800 Elo FIDE, meilleur jeune de moins de 14 ans (U14) et meilleure joueuse féminine.

Les dates de chaque étape seront annoncées au plus tard deux semaines à l'avance, afin de convenir au plus grand nombre. Par ailleurs, des tournois hors saison seront organisés tout au long de l'année. La première étape est prévue pour le 25 janvier 2026.

Avec cette initiative, Toavina Razanadrakotoarisoa et la FMJE espèrent booster la pratique des échecs virtuels à Madagascar et offrir une plateforme accessible à tous les talents de l'île.