C'est dans une ambiance fraternelle, empreinte de patriotisme et d'engagement politique, que les jeunes du département de Tsamba-Magotsi, accompagnés de certains cadres, conduits par Yannick Mangaboula MBOUNDJI, président du Réseau pour le Développement du Village (R-DEV), ont tenu une séance de travail stratégique avec l'honorable Anicet Ango, président de la Ligue Nationale des Jeunes de l'Union des Bâtisseurs (UDB).

La rencontre, qui s'est déroulée pendant plus d'une heure au siège national de l'UDB, était placée sous le signe du développement socio-politique et du renforcement de l'action militante, au sein du parti soutenant la vision du Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Dès l'entame des échanges, le président Anicet Ango a adressé ses vœux les meilleurs aux jeunes leaders de Tsamba-Magotsi, tout en les exhortant à s'approprier et à mettre en œuvre la vision politique inclusive, dynamique et réaliste du Chef de l'État.

Une vision axée sur des actions concrètes au bénéfice de l'ensemble des Gabonais, rappelant avec fermeté que « le Président attend des actions et non des discours » puis c'est autour du Vice-président Coordonnateur du R-DEV Aziz Diby Ngoma Mapangou de souhaiter en retour les meilleurs voeux et remerciements au Président de la Ligue des Jeunes d'avoir reçu le groupe puis à procédé à la remise d'un cadeau hautement symbolique au président de la Ligue au nom du R-DEV.

Il s'agit de l'emblème de Tsamba-Magotsi, reproduit dans la pierre de Mbigou, une pierre classée patrimoine national. Cet emblème représente neuf flèches, symbolisant les neuf départements de la Ngounié, ainsi qu'un éléphant, incarnation de la force, de l'autorité et de la responsabilité que doit porter le président de la Ligue des Jeunes. À travers ce geste, les jeunes ont tenu à témoigner de leur attachement aux valeurs culturelles, spirituelles et à l'identité nationale.

Au coeur des discussions figuraient les questions de stratégie, d'objectifs et de mobilisation de la jeunesse. Le président de la Ligue Nationale des Jeunes a insisté sur la nécessité de promouvoir l'unité dans la diversité, condition essentielle pour atteindre l'objectif commun qu'est le développement du Gabon. Il a également encouragé les jeunes de Tsamba-Magotsi à renforcer la collaboration intercommunale, notamment avec les jeunes de Mandji, à l'image de la solidarité qui existait entre les générations précédentes.

L'honorable Anicet Ango a rassuré ses hôtes de son soutien total aux initiatives politiques et sociales du R-DEV, affirmant sa disponibilité à accompagner toutes les actions visant à améliorer l'efficacité et la qualité des services rendus aux populations.

Plusieurs autres points d'intérêt ont enrichi les échanges avant que la rencontre ne s'achève dans une ambiance conviviale.