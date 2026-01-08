Madagascar: Handball, élection - Quatre candidatures retenues, Clarisse Raheriarijaona ne se représente pas

La Fédération malgache de handball (FMHB) s'apprête à tourner une page importante de son histoire. Ce samedi 10 janvier, dès 9 heures, au Palais des Sports de Mahamasina, se tiendra l'Assemblée générale ordinaire, suivie de l'Assemblée générale élective, pour désigner le nouveau président de l'instance dirigeante du handball malgache.

Après examen des dossiers de candidature, clos hier, quatre prétendants ont été validés pour briguer la présidence. Il s'agit de Mananjara Jaona Razafindredohy, président réélu de la Ligue de Bongolava, Herizo Thierry Rasolofoson, actuel secrétaire général de la FMHB, qui a assuré la continuité des activités ces derniers mois, Henintsoa Guillaume Andoniaina, président d'un club basé à Fianarantsoa, et Andriamanga Herilovasoa Andrianisainana Ratsimandao, vice-président de la Ligue d'Analamanga.

Absente notable de cette liste : la présidente sortante, Clarisse Régina Raheriarijaona, qui dirigeait la fédération depuis quatre ans. Son retrait marque la fin d'une ère pour le handball malgache, sans que les raisons de cette non-candidature n'aient été officiellement communiquées.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette élection intervient dans un contexte où le handball national cherche à se structurer davantage, avec des enjeux autour du développement des ligues régionales et de la préparation des équipes nationales. Les ligues régionales auront la lourde tâche de choisir le leader qui portera les ambitions du sport pour les prochaines années.