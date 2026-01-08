Afrique: Al Merrikh SC - Fenohasina quatre fois homme du match, Nicolas élu joueur du mois

8 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Manjato Razafy

Les deux Barea, nouvelles recrues d'Al Merrikh SC, ont commencé à laisser leurs empreintes dans ce club soudanais. Débarqués en octobre, ils sont devenus des stars non seulement au sein de l'équipe, mais également dans le championnat du Rwanda Premier League.

Fenohasina Gilles Razafimaro vient de marquer son quatrième but ce lundi et a déjà été élu homme du match à quatre reprises, rien que cela. Hier, Al Merrikh SC a dévoilé son joueur du mois de décembre et c'est Nicolas Randriamampionona qui a été l'heureux élu.

« Grâce à sa performance puissante et enthousiaste, ainsi qu'à vos votes et à la confiance du staff technique, Nicolas Randria a été élu Joueur du mois de décembre 2025. Nous attendons de lui encore plus de travail, de constance et de détermination, car l'avenir s'annonce prometteur et nous espérons le voir briller davantage », a annoncé le club sur sa page officielle.

Nicolas, un nom à retenir parmi les Barea, avait déjà été élu homme du match après la victoire de Madagascar face au Soudan lors du CHAN, récemment. « Chaque étape est une occasion de dépasser ses propres limites. Le secret n'est pas seulement d'atteindre un objectif, mais de continuer à progresser, même lorsque tout semble déjà bien aller. La progression constante forge la force intérieure, nourrit la discipline et construit une réussite durable. Merci au président du club et à ses membres, aux coachs, au staff ainsi qu'aux joueurs. Je donnerai toujours le maximum pour mon équipe », a déclaré Nicolas.

