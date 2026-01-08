Sénégal: Université Amadou Mahtar Mbow - Le Pr Mababa Diagne, nommé nouveau Recteur

Le nom du nouveau Recteur de l'Université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio (Uam) est connu. Il s'agit du Pr Mababa Diagne qui remplace le Pr Ibrahima Cissé. Il était jusqu'à sa nomination, Directeur de l'Ecole polytechnique (Polytech) de cette université.

Le Pr Mababa Diagne est le nouveau Recteur de l'Université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio (Uam). Il a été nommé le 7 janvier 2026 lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. M. Diagne qui remplace le Pr Ibrahima Cissé (fin de mandat), était jusqu'ici, Directeur de l'Ecole polytechnique de l'Uam (Polytech). Il est aussi membre du Conseil académique et du Conseil d'administration de l'Uam depuis leurs mises en place.

Selon sa notice biographique consultée par «Le Soleil », M. Diagne connaît bien l'institution. «Suite à un appel à candidatures, en 2017, Mababa Diagne est pris comme membre dans l'équipe de coordination de l'Université Amadou Mahtar Mbow (Uam) de Dakar, deuxième université publique de Dakar, où il a coordonné le sous-pôle géosciences. Il avait pour rôle d'initier les cadres de références de structures de formation, profiler les enseignants-chercheur à recruter, participer à la commission de recrutement du personnel, entre autres », lit-on dans le document.

En 2018, il obtient un détachement de cinq (5) ans de l'Ucad pour l'Uam. Il fut le premier Directeur de l'École supérieure des mines, de la géologie et de l'environnement (Esmge) mais également coordonnateur de l'école supérieure d'urbanisme, d'architecture et d'aménagement du territoire de l'Uam.

Avec le processus d'expansion de l'Uam, Pr Mababa Diagne a été élu et nommé Directeur de l'Ecole supérieure Polytech Diamniadio en mars 2024.

M. Diagne a soutenu sa thèse de doctorat unique en Géomatériaux (option génie civil environnemental) en 2006 à l'Université Marne-la-Vallée en France.

Il a démarré sa carrière universitaire à l'Université Iba Der Thiam (Uit) comme assistant en 2007. Il passe maître-assistant en 2009 après la création de poste à l'Ucad, suite au non transfert de l'Institut des sciences de la terre (Ist-actuelle école supérieure des mines, de la géologie et de l'environnement) à l'Université de Thiès et maître de Conférences dans la spécialité géomatériaux en juillet 2013. C'est à la session de juillet 2022 du Cames que Mababa Diagne est passé professeur titulaire des universités

Du point de vue des responsabilités, des fonctions et de l'expertise universitaires, renseigne la même source, Mababa Diagne fut d'abord Directeur des études de l'Ist (actuelle Ecole supérieure des mines et de la géologie de l'Ucad) entre 2010 et 2012 et ensuite Directeur de cet institut de 2014 à 2017 en même temps membre de l'Assemblée de la Faculté des sciences et techniques (Fst) de l'Ucad.

Expert évaluateur de l'Anaq-Sup

Mababa Diagne est également, depuis 2015, expert évaluateur de l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur (Anaq-Sup) au Sénégal. Depuis 2019, il est expert évaluateur de l'Autorité nationale d'assurance qualité dans l'enseignement, la formation et la recherche (Anaq) en République de Guinée. Il est également membre du Conseil scientifique et pédagogique de l'Ecole doctorale physique, chimie, science de la terre, de l'univers et ingénieur (Pcstui) de l'Ucad.

Jusqu'à ce jour, précise-t-on, Pr Diagne est le responsable de la formation doctorale géo-ressources, environnement, imagerie et aménagement de l'école doctorale Pcstui de l'Ucad.

Pr Mababa Diagne a obtenu son baccalauréat série D (Sciences naturelles, physique - chimie et mathématiques) en 1996 au lycée Malick Sall de Louga où il est sorti major de son jury (n° 116).

Orienté à la Faculté de médecine de l'Ucad, M. Diagne avait réussi également, au concours d'entrée à l'Ist de l'Ucad. Il a préféré cet institut de l'Ucad pour poursuivre ses études dans le domaine de l'ingénierie géologique. Il y décroche son diplôme d'ingénieur géologue de conception au bout d'un « parcours sans faute ».