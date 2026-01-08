Sénégal: Conseil des ministres du 7 janvier 2026 - Ce qu'il faut retenir

Le premier Conseil des Ministres de l'année s'est tenu le mercredi 07 janvier 2026. Après avoir adressé ses voeux aux membres du Gouvernement, le Chef de l'Etat est revenu sur quelques points prioritaires.

Accélération de la mise en oeuvre des politiques, programmes et projets publics dans les territoires

Le Président de la République « note que son message à la Nation du 31 décembre 2025, a permis de faire le bilan des réalisations de l'Etat et de mettre en perspective les programmes, projets et investissements majeurs », souligne le communiqué du conseil.

Il a, par la suite, demander au Premier Ministre de faire un point mensuel sur l'état d'exécution de l'agenda législatif et réglementaire et du Plan d'actions gouvernemental de l'année 2026.

Le Chef de l'Etat a aussi indiqué que l'année 2026 doit être consacrée à la « redynamisation de la solidarité nationale et à l'amplification des interventions et programmes à caractère social, avec un accent spécial sur les efforts en matière d'emploi et d'économie sociale et solidaire, à travers la montée en puissance des coopératives ».

De ce fait, il a insisté sur l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages, la relance soutenue de l'économie nationale, la revitalisation des secteurs des infrastructures, constructions, bâtiments et travaux publics, ainsi que des filières à haute valeur ajoutée à l'exportation comme l'horticulture, le tourisme, la pêche et l'artisanat d'art.

Par ailleurs, le Président de la République a instruit le Premier Ministre de diligenter la mise en place des Pôles-territoires, avant la fin du premier semestre de l'année 2026.

« Soulignant l'impératif de consolider un Etat de proximité, une administration efficace et performante et la digitalisation des procédures, le Président de la République décide de placer la prochaine Conférence des Administrateurs et Managers publics (CAMP) sous le thème de « la qualité du service public » et la cinquième Conférence sociale sous celui de « la productivité au Travail ».

Santé, enseignement supérieur, JOJ... des priorités en 2026

Le Chef de l'Etat indique au Premier Ministre l'urgence « d'accélérer les restructurations de la sphère publique, en vue d'alléger le fonctionnement des administrations et du secteur parapublic ».

Il fixe quelques priorités notamment des réformes du secteur de la santé, l'optimisation des systèmes de financement publics, le fonctionnement régulier des universités et des établissements d'enseignement supérieur publics, le développement de la formation professionnelle et technique et le bon déroulement de l'année scolaire.

Il a aussi indiquer l'urgence pour le gouvernement de procéder au déploiement cohérent des politiques de jeunesse, éducative et sportive.

Il insiste également sur l'impératif gouvernemental d'être prêt à temps, en vue d'une bonne organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Enfin, il demande au Premier Ministre de veiller à la mise en oeuvre d'une stratégie de communication gouvernementale orientée vers la culture des résultats et la présentation des réalisations effectives.

Suivi de la campagne de commercialisation de l'arachide et perspectives de la politique agricole

Considérant que la campagne de commercialisation agricole constitue une période cruciale de la vie économique et sociale nationale, le Président de la République demande au Premier Ministre de prendre toutes les mesures idoines en vue d'assurer les meilleures conditions de financement et de commercialisation de la production agricole.

Il rappelle, en outre, l'impératif d'une refondation consensuelle de la politique agricole, basée sur la maitrise de l'eau, l'extension des aménagements, l'amélioration des équipements et des rendements, le développement d'unités de stockage et de conservation des produits, ainsi que la révision concertée des cadres de financement et de subvention. Cette refondation intègre la restructuration des marchés agricoles, la redéfinition du modèle économique de l'Agriculture et le développement de l'agro-industrie nationale.

Enfin, le Chef de l'Etat demande au Gouvernement de veiller à l'adoption, en Conseil des Ministres, avant la fin du mois de janvier 2026, du projet de loi d'orientation agrosylvopastorale et halieutique et de ses textes d'application.