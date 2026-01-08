Sénégal: Conseil des ministres - Le Président Bassirou Diomaye Faye fixe le cap de l'action gouvernementale pour 2026

Réuni ce mercredi 7 janvier 2026 en Conseil des ministres, le Gouvernement a reçu les orientations majeures du Chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, qui a tracé les grandes lignes de l'action publique pour l'année 2026, placée sous le sceau des résultats, de la proximité et de l'impact social.

À l'entame de la rencontre, le Président de la République a adressé ses voeux de Nouvel An aux membres du Gouvernement, à l'Administration, aux Forces de défense et de sécurité, à la diaspora ainsi qu'à l'ensemble des forces vives de la Nation. Il a ensuite rappelé que son message à la Nation du 31 décembre 2025 avait permis de dresser le bilan des réalisations et de projeter les priorités stratégiques de l'État.

Insistant sur l'exigence de performance, le Chef de l'État a demandé au Premier ministre de faire un point mensuel sur l'état d'exécution de l'agenda législatif et réglementaire ainsi que du Plan d'actions gouvernemental 2026, afin d'assurer un suivi rigoureux des politiques publiques dans les territoires.

Le Président Bassirou Diomaye Faye a fait de l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages et de la relance soutenue de l'économie nationale des priorités majeures. Il a appelé à une revitalisation des secteurs clés, notamment les infrastructures, le bâtiment et les travaux publics, tout en misant sur les filières à forte valeur ajoutée à l'exportation telles que l'horticulture, le tourisme, la pêche et l'artisanat d'art.

Pour 2026, le Chef de l'État souhaite également une amplification des interventions sociales, fondées sur la solidarité nationale, avec un accent particulier sur l'emploi, l'économie sociale et solidaire et la montée en puissance des coopératives. Dans cette dynamique, il a instruit le Premier ministre de diligenter la mise en place des pôles-territoires avant la fin du premier semestre de l'année, en vue de renforcer la décentralisation et la déconcentration de l'action publique.

Soucieux de consolider un État de proximité et une administration moderne, le Président de la République a décidé de placer la prochaine Conférence des Administrateurs et Managers publics (CAMP) sous le thème de « la qualité du service public », tandis que la cinquième Conférence sociale portera sur « la productivité au travail ». Il a également insisté sur l'urgence d'accélérer les restructurations de la sphère publique afin d'améliorer l'efficacité de l'action administrative.

Le Chef de l'État a, par ailleurs, réaffirmé son attachement aux réformes du secteur de la santé, à l'optimisation des financements publics, au fonctionnement régulier des universités et établissements d'enseignement supérieur, au développement de la formation professionnelle et technique, ainsi qu'au bon déroulement de l'année scolaire.

La jeunesse demeure au coeur des priorités gouvernementales. Le Président Bassirou Diomaye Faye a appelé à un déploiement cohérent des politiques éducative, sportive et de jeunesse, tout en insistant sur la nécessité d'une préparation rigoureuse des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Il a enfin demandé au Gouvernement de mettre en oeuvre une stratégie de communication axée sur la culture des résultats et la valorisation des réalisations concrètes.

À travers ces orientations, le Chef de l'État entend faire de l'année 2026 une étape décisive dans la transformation de l'action publique et le renforcement de la confiance entre l'État et les citoyens.