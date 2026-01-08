Sénégal: Fonction publique - Le Président généralise l'indemnité de logement pour tous les agents de l'État

7 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Salla Gueye

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a signé ce mercredi le décret n°2026-06 instituant une indemnité représentative de logement pour l'ensemble des agents de l'État qui n'en bénéficiaient pas encore, mettant fin à une inégalité au sein de la fonction publique.

Le montant de cette indemnité est fixé à 100 000 francs CFA par mois, net d'impôts, et s'adresse aux agents non logés et non régis par des dispositions statutaires spécifiques prévoyant déjà ce type de compensation.

Selon le ministère des Finances et du Budget, cette mesure s'inscrit dans le cadre des engagements du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable.

Elle vise à améliorer les conditions de vie et de travail des agents de l'État, tout en garantissant une meilleure efficacité du service public.

Environ 7 % des agents, fonctionnaires et non fonctionnaires, étaient jusqu'ici exclus de cette indemnité.

La généralisation de la mesure doit permettre de corriger cette inégalité et d'assurer une justice sociale au sein de la fonction publique, selon la note.

Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, est chargé de veiller à la mise en oeuvre effective de ce décret, qui sera publié prochainement au Journal officiel.

