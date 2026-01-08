Madagascar: Ateliers - Des adolescents bien dans leur peau grâce au théâtre

Les Ateliers « Art pour mon bien » lancent, à partir du 14 janvier 2026, des séances d'initiation au théâtre destinées aux adolescents de 10 à 17 ans, à Ambohimangakely. Pensés comme un accompagnement bienveillant, ces ateliers utilisent le théâtre comme un outil de développement personnel et émotionnel.

À travers le jeu scénique, les participants sont invités à mieux se connaître, à se réconcilier avec leur identité et à apprendre à comprendre, exprimer et gérer leurs émotions, telles que le stress, la colère ou la tristesse. Les séances visent également à améliorer la communication avec les autres et avec les adultes, tout en renforçant l'estime de soi et la confiance en soi.

Conçus comme un espace sécurisé d'expression et de créativité, ces ateliers encouragent l'écoute, l'empathie et le vivre-ensemble, permettant aux adolescents d'oser être eux-mêmes sans crainte du regard extérieur. Les séances durent une heure et demie, tous les mercredis à partir de 15h30.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En parallèle, les Ateliers « Art pour mon bien » organisent aussi des ateliers destinés aux adultes, axés sur le travail de la timidité, sans oublier ceux dédiés aux seniors, pour leur bien-être, dont les séances vont débuter incessamment.

Des ateliers de théâtre en anglais, destinés aux enfants et aux adolescents, sont en marge de tout cela également programmés de janvier à mars, combinant pratique théâtrale et approche linguistique. L'art se met ainsi au service du bien-être de toutes les générations, une très belle façon d'entamer la nouvelle année.