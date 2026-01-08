Madagascar: Décès - L'artiste Édouard Rajaona s'en est allé

Édouard Rajaona, éminent peintre et sculpteur, s'est éteint, laissant derrière lui un héritage artistique d'une richesse inestimable. Ses œuvres, son talent indéniable et ses valeurs humaines continueront de résonner à travers nous et l'histoire de l'art malagasy.

Artiste d'exception, Édouard Rajaona a su allier créativité et humilité, inspirant ainsi de nombreuses générations. Son départ laisse un vide immense, car il rejoint désormais les étoiles, illuminant le firmament artistique aux côtés des grands maîtres qui l'ont précédé.

« Il importe de se laisser guider par ses inspirations », répétait-il souvent pour encourager chacun à cultiver sa passion et sa créativité, même face aux aléas du quotidien. Pour ceux qui ont eu le privilège de le côtoyer, Édouard Rajaona était véritablement une encyclopédie vivante de l'art, toujours disponible pour discuter de sa passion pour la peinture et la sculpture. Considéré comme un grand nom des arts plastiques et visuels, Édouard Rajaona a profondément marqué le paysage artistique malgache.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Après sa dernière exposition à l'AFT Andavamamba et un atelier dédié aux jeunes créateurs, Rajaona était encore en pleine création, travaillant sur une installation sculpturale.

« Nous garderons en mémoire non seulement ses créations, mais aussi l'homme humble et passionné qu'il était. Son génie, sa sagesse et sa jovialité étaient des trésors qu'il partageait sans réserve », racontent ses disciples. Édouard Rajaona, un artiste au cœur immense, laisse derrière lui un vide considérable dans le monde de l'art, mais son esprit continuera d'inspirer tous ceux qui suivent ses pas. Son sourire chaleureux et sa convivialité resteront à jamais gravés dans les mémoires.