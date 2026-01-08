Congo-Kinshasa: Naufrage à Bolomba - Au moins 6 morts et plusieurs disparus

Un nouveau naufrage s'est produit dans la nuit du 5 au 6 janvier 2026 sur le fleuve Congo, entre la chefferie de Dianga et le village de Bokuma, territoire de Bolomba (province de l'Équateur). Le bilan provisoire fait état d'au moins 6 morts, 73 rescapés et plusieurs disparus, un chiffre qui pourrait s'alourdir. Beaucoup de marchandises sont également perdues.

Une collision entre une pirogue motorisée transportant des passagers et une baleinière (immatriculée H/B Zulu) est à l'origine du drame, selon un communiqué du Panel des experts de la société civile de l'Équateur.

Plusieurs rescapés, arrivés à Mbandaka, rencontrent des difficultés pour regagner Bolomba. Ce drame s'inscrit dans une série tragique récurrente sur le fleuve Congo, due aux causes identiques : surcharge des embarcations, navigation nocturne et absence d'équipements de sécurité.

Antécédents tragiques

Le 20 décembre 2025, le H/B Mbeya Mbeya a fait naufrage près de Mbandaka, causant 10 morts ; une enquête a pointé la surcharge et l'absence de gilets de sauvetage.

Le 11 septembre 2025, deux accidents à Basankusu et Ngombe ont fait environ 200 morts.

Le 15 avril 2025, un incendie avait entraîné la disparition d'une centaine de personnes près de Mbandaka.

Malgré les mesures gouvernementales interdiction de la navigation nocturne et obligation des gilets leur application reste ineffective, déplorent des élus provinciaux.