Afrique: CAN de Futsal - 18 nations en route vers le Maroc

Ce mercredi 7 janvier, Rabat a accueilli le tirage au sort des phases éliminatoires de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Futsal, Maroc 2026. La Confédération Africaine de Football a dévoilé la composition des groupes et le chemin à parcourir pour les 18 équipes engagées dans cette première phase qualificative.

Parmi elles, l'Angola, la Côte d'Ivoire, l'Égypte et la Libye, mieux classées au classement FIFA, sont exemptées du premier tour. Elles devront néanmoins confirmer leur statut de favorites face à des adversaires déterminés à décrocher leur billet pour la phase finale. Les qualifications se dérouleront en deux tours : le premier, prévu les 23 et 28 janvier, opposera notamment le Cap-Vert au Sénégal, la Namibie au Kenya, le Cameroun au Soudan du Sud et le Zimbabwe à la Tanzanie.

Le second tour se tiendra du 3 au 8 février, avec des confrontations qui détermineront les sept équipes qualifiées pour rejoindre le Maroc, triple tenant du titre et pays hôte de la compétition. Parmi les affiches, on retrouvera Cap-Vert ou Sénégal contre l'Égypte, Namibie ou Kenya face à la Libye, Cameroun ou Soudan du Sud contre l'Angola, ainsi que Zimbabwe ou Tanzanie face à la Côte d'Ivoire, tandis que Ghana, Zambie, Mauritanie, Mozambique, Guinée et Algérie se disputeront les derniers tickets. L'enjeu est clair : se qualifier pour l'élite africaine et se préparer à affronter le pays hôte, prêt à défendre son titre devant son public.

Le tirage au sort des phases éliminatoires de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2026.

1er tour

Match aller : le 23 janvier

Match retour : le 28 janvier

M1 & 2 : Cap-vert - Sénégal

M3 & 4 : Namibie - Kenya

M5 & 6 : Cameroun - Soudan du Sud

M7 & 8 : Zimbabwe - Tanzanie

2e tour

Match aller : les 3 et 4 février

Match retour : les 7 et 8 février

M 9& 10 : Cap-vert ou Sénégal - Égypte

M 11 &12 : Namibie ou Kenya - Libye

M 13 & 14 : Cameroun ou Soudan du Sud - Angola

M 15 & 16 : Zimbabwe ou Tanzanie - Côte d'Ivoire

M 17 & 18 : Ghana - Zambie

M 19 & 20 : Mauritanie - Mozambique

M 21 & 22 : Guinée - Algérie