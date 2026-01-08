Afrique: La CAN féminine 2026 prendra forme le 15 janvier à Rabat, avec aussi le verdict des CAF Awards féminins

Rabat sera, le jeudi 15 janvier, le théâtre d'un double rendez-vous majeur pour le football féminin africain. La CAF y organisera le tirage au sort final de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations féminine Maroc 2026, tout en dévoilant, le même jour, les derniers lauréats des CAF Awards 2025 - Catégories féminines.

Prévu à 14 heures locales (13h GMT, 15h au Caire), ce tirage au sort marquera un tournant dans l'histoire de la compétition. Pour la première fois, la CAN féminine se disputera avec 16 équipes, contre 12 lors des éditions précédentes, signe de la croissance continue du football féminin sur le continent.

Pays hôte, le Maroc sera accompagné par quinze nations qualifiées : Algérie, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Égypte, Ghana, Kenya, Malawi, Mali, Nigeria, Sénégal, Afrique du Sud, Tanzanie et Zambie. Un plateau relevé, mêlant puissances historiques et sélections en pleine affirmation.

Les CAF Awards féminins au coeur de la journée

Avant le tirage, la CAF lèvera également le voile sur les gagnantes de trois distinctions majeures des CAF Awards féminins 2025 :

Entraîneure de l ' année

' Joueuse interclubs de l ' année

' Club féminin de l'année

Initialement programmées lors de la cérémonie des CAF Awards 2025, ces récompenses avaient été reportées en raison de la saison encore en cours, notamment avec la Ligue des champions féminine de la CAF. Le processus de vote a d'ailleurs été officiellement rouvert plus tôt cette semaine.

La CAF, qui supervise et coordonne le dispositif sans prendre part aux votes, s'appuie sur différents collèges selon les catégories :

Joueuse interclubs de l ' année : médias, capitaines et entraîneurs de la Ligue des champions féminine

' : médias, capitaines et entraîneurs de la Ligue des champions féminine Entraîneure de l ' année : médias et entraîneurs des associations membres

' : médias et entraîneurs des associations membres Club féminin de l'année : médias et Commission technique féminine de la CAF

Le 15 janvier s'annonce donc comme une date clé, à la fois pour dessiner les contours sportifs de la CAN féminine 2026 et pour célébrer celles et ceux qui ont marqué l'année du football féminin africain.