Afrique: Les procédures du tirage au sort

Le tirage au sort des éliminatoires de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations de Futsal Maroc 2026 se tiendra à Rabat, au Maroc, le mercredi 7 janvier 2026, marquant le coup d'envoi de la route vers la plus prestigieuse compétition africaine de futsal masculin.

Au total, 18 équipes nationales prendront part à ces éliminatoires, qui se dérouleront en deux tours à élimination directe, avec des matches aller-retour. Sept équipes se qualifieront pour la phase finale, rejoignant le pays hôte et champion en titre, le Maroc.

Le tirage au sort sera diffusé en direct sur CAF TV à partir de 19h00 (heure locale), soit 18h00 GMT.

Équipes participantes

Les sélections engagées dans ces éliminatoires sont : Algérie, Angola, Cameroun, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Égypte, Libye, Ghana, Guinée, Kenya, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Sénégal, Soudan du Sud, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe.

Format de qualification

Les éliminatoires se dérouleront en deux tours :

Premier tour

Huit équipes s'affronteront, tandis que dix autres seront exemptées.

Deuxième tour

Les quatre vainqueurs du premier tour rejoindront les dix équipes exemptées pour se disputer les sept places qualificatives pour la phase finale.

Toutes les confrontations se joueront en matches aller-retour, le score cumulé déterminant les équipes qualifiées.

Critères de classement

Le classement mondial FIFA de futsal masculin a été utilisé pour déterminer le positionnement des équipes et les exemptions lors du tirage au sort.

Tirage au sort du premier tour

Les huit équipes les moins bien classées -- Cameroun, Cap-Vert, Kenya, Namibie, Sénégal, Soudan du Sud, Tanzanie et Zimbabwe -- seront réparties dans deux chapeaux et tirées au sort par paires afin de former quatre affiches.

Le tirage se fera en commençant par le chapeau 1, suivi du chapeau 2.

L'équipe tirée en premier accueillera le match aller, tandis que l'équipe tirée en second recevra le match retour.

Les quatre vainqueurs au score cumulé accéderont au deuxième tour.

Tirage au sort du deuxième tour

Dix équipes sont directement qualifiées pour le deuxième tour : Algérie, Angola, Côte d'Ivoire, Égypte, Libye, Ghana, Guinée, Mauritanie, Mozambique et Zambie, auxquelles s'ajouteront les quatre vainqueurs du premier tour.

Selon le classement FIFA, l'Égypte, la Libye, l'Angola et la Côte d'Ivoire, qui sont les quatre équipes les mieux classées, affronteront les vainqueurs du premier tour. Dans ces confrontations, l'équipe la mieux classée recevra le match retour.

Les autres équipes seront réparties dans deux chapeaux :

Chapeau 3 (équipes les mieux classées) : Mozambique, Zambie, Algérie

Chapeau 4 (équipes restantes) : Ghana, Guinée, Mauritanie

Une équipe du chapeau 4 sera tirée contre une équipe du chapeau 3 jusqu'à ce que toutes les affiches soient constituées, l'équipe la mieux classée accueillant le match retour.

Enjeu de la qualification

À l'issue du deuxième tour, les sept équipes victorieuses au score cumulé se qualifieront pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de Futsal CAF TotalEnergies 2026, aux côtés du pays hôte.