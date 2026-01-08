Ils constituent le coeur technique de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations. Présents en coulisses mais déterminants, ils observent, décortiquent et évaluent chaque rencontre avec une précision méthodique. Leur mission dépasse le simple constat : ils analysent l'évolution du jeu, en identifient les tendances, mesurent l'impact des choix tactiques et mettent en lumière les performances individuelles qui font basculer un match. À l'issue de chaque rencontre, ce sont eux qui, sur la base de critères rigoureux, distinguent le joueur le plus marquant, consacrant ainsi l'excellence et l'influence réelle sur le terrain.

Chapeauté par Madame Jaida Zaikaria, CAF TSG Manager, et Monsieur Belhassen Malouche, le Groupe d'Étude Technique de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations réunit 12 experts africains. Véritable cellule d'expertise du tournoi, ce groupe a pris ses quartiers au Sofitel - Jardin des Roses de Rabat, transformé pour l'occasion en centre névralgique de l'analyse technique.

Sur place, les experts disposent d'un dispositif de pointe : outils d'analyse vidéo en temps réel, plateformes statistiques avancées, bases de données de performance individuelle et collective, ainsi que des supports technologiques permettant de croiser les données tactiques, physiques et techniques de chaque rencontre. Ce travail en profondeur nourrit une lecture fine de l'évolution du jeu tout au long de la compétition.

En parallèle, le dispositif ne se limite pas à l'observation à distance. Des membres du Groupe d'Étude Technique sont également présents dans les stades, au plus près de l'action, afin de capter les dynamiques du terrain, les ajustements tactiques en cours de match et les détails invisibles à l'écran. Cette complémentarité entre analyse centralisée et observation in situ garantit une évaluation exhaustive et rigoureuse des performances lors de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Groupe d'Étude Technique de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025

Belhassen Malouche (Tunisie - Président du Comité TSG)

Belhassen Malouche occupe depuis 2018 le poste de consultant technique régional de la FIFA, intervenant auprès des équipes nationales, dans la formation des entraîneurs, le football de base et les programmes de développement des jeunes. Son expertise repose sur plus de vingt ans d'expérience dans le développement technique, ayant collaboré depuis 2004 avec des instances majeures telles que la FIFA, la CAF et l'AFC.

Auparavant, il a été directeur technique de plusieurs fédérations, notamment celle de Tunisie -- avec laquelle il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2004 -- ainsi que des Émirats arabes unis et de la Jordanie. Il a également exercé les fonctions de responsable du développement pour des projets FIFA en Afrique et occupé divers postes techniques et de direction au sein de la Fédération des Émirats arabes unis, d'Al Jazira Football Company et de l'équipe nationale tunisienne.

Aliou Cissé (Sénégal)

Tacticien sacré champion d'Afrique en 2021 avec le Sénégal, Aliou Cissé officie désormais à la tête de la sélection libyenne. Figure respectée du football africain, il affiche un parcours international rare, marqué par trois participations à la Coupe du Monde : une en tant que joueur lors de l'édition 2002, puis deux comme sélectionneur du Sénégal en 2018 et 2022. Au-delà de son vécu sur le banc et sur le terrain, Aliou Cissé apporte également son expertise à l'analyse du jeu. Il a notamment été membre du Groupe d'Étude Technique de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, confirmant sa stature de référence tactique et son regard avisé sur l'évolution du football moderne.

Clémentine Touré (Côte d'Ivoire)

Vainqueure de la Coupe d'Afrique des Nations féminine avec la Guinée équatoriale en 2008, Clémentine Touré s'est imposée comme une figure majeure du football africain féminin. Technicienne reconnue pour sa rigueur et sa vision du jeu, elle met aujourd'hui son expertise au service de l'analyse de haut niveau. Membre du Groupe d'Étude Technique lors de la CAN Féminine 2024, elle a également pris part aux travaux du TSG lors des Coupes du Monde féminines de 2019 et 2023. Son parcours, à la croisée du terrain et de la réflexion tactique, illustre son engagement durable pour le développement et la valorisation du football féminin à l'échelle internationale.

Mohamed Magassouba (Mali)

Sélectionneur du Mali entre 2017 et 2022, Mohamed Magassouba est un entraîneur éclectique, reconnu pour sa rigueur tactique et sa capacité à tirer le meilleur de ses groupes. Respecté sur le continent pour son sens de l'organisation et sa lecture fine du jeu, il a conduit les Aigles maliens jusqu'en huitièmes de finale de la CAN en 2019 puis en 2022, confirmant la régularité du Mali sur la scène africaine. Son travail, salué pour sa discipline collective et son équilibre entre solidité défensive et projection offensive, a forgé sa réputation d'homme de terrain autant que de réflexion, apprécié pour la clarté de ses principes et son exigence au plus haut niveau.

Jacqueline Shipanga (Namibie)

Jacqueline Shipanga est une figure emblématique du football féminin africain, reconnue pour son engagement dans le développement des jeunes talents. Fondatrice de sa propre académie, elle forme depuis des années des joueuses prometteuses, combinant discipline, technique et vision tactique. Sa réputation d'experte du jeu féminin lui a valu une place au sein du Groupe d'Étude Technique (TSG) de la FIFA, où elle contribue à l'analyse et à l'évaluation des performances lors de grandes compétitions internationales

Abraham Mebratu (Éthiopie)

Abraham Mebratu est un entraîneur chevronné, reconnu pour son expertise tactique et sa capacité à former des équipes compétitives. Titulaire du diplôme d'instructeur Coaching Licence B, il combine expérience pratique et pédagogie avancée pour accompagner le développement des entraîneurs et des joueurs. Son parcours de coach, riche de collaborations avec plusieurs clubs et sélections nationales africaines, lui a permis d'acquérir une vision stratégique complète du jeu et de ses évolutions. Membre du Groupe d'Étude Technique, Abraham Mebratu met aujourd'hui son savoir-faire au service de l'analyse des performances et de la promotion des meilleures pratiques dans le football africain et international.

Hérita Ilunga (RD Congo)

Nommé en 2025 Directeur de Football de la Fédération Congolaise de Football (Fecofa), Hérita Ilunga est un expert reconnu du développement du football jeune. Fort de son expérience, il a été membre du Groupe d'Étude Technique (TSG) lors de plusieurs éditions de la CAN U-17, où son oeil affûté a permis d'identifier les talents et d'analyser les dynamiques de jeu. Il a également apporté son expertise à l'échelle mondiale en intégrant le TSG de la Coupe du Monde U-17 2025 au Qatar, confirmant sa réputation d'observateur et d'analyste averti, capable de combiner connaissance tactique et compréhension fine du football de formation.

Miller Gomes (Angola)

Ancien sélectionneur des U-20 et U-23 d'Angola et ex-entraîneur adjoint de l'équipe nationale A, Miller Gomes est une figure incontournable du football lusophone sur le continent. Fort d'une longue expérience dans la formation, il a dirigé plusieurs sélections de jeunes et contribué à l'émergence de nombreux talents angolais. Observateur rigoureux et pédagogue reconnu, il a également pris part au Groupe d'Étude Technique (TSG) de la CAN U-17 2025, où il met à profit sa méthode alliant exigence tactique et compréhension fine des contextes locaux pour analyser et évaluer le jeu à un haut niveau.

Jamal Fathi (Maroc)

Directeur Technique National et responsable de la formation à la Fédération Royale Marocaine de Football, Jamal Fathi est l'un des architectes du renouveau structurel du football marocain. Expert reconnu en développement des jeunes, en formation des entraîneurs et en méthodologie de performance, il joue un rôle central dans l'alignement des politiques techniques nationales avec les standards internationaux.

Son intégration au Groupe d'Étude Technique de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations s'inscrit dans une logique de partage d'expertise et de contribution active à l'analyse de l'évolution du jeu africain au plus haut niveau.

Les Analystes vidéo

Abdoulaye Seck (Sénégal)

Analyste vidéo du Wydad Casablanca, Abdoulaye Seck est un spécialiste reconnu de l'observation et de l'analyse tactique du football. Grâce à sa maîtrise des outils numériques et des logiciels de performance, il transforme les images de match en informations stratégiques précises, permettant aux entraîneurs et aux joueurs d'affiner leur jeu et d'anticiper les adversaires. Sa méthodologie rigoureuse, combinée à une connaissance approfondie du football africain et marocain, fait de lui un acteur clé dans la préparation des rencontres et le suivi des performances. Abdoulaye Seck contribue ainsi directement au succès et à l'efficacité tactique du Wydad.

Mahmoud El Fayez (Égypte)

Spécialiste reconnu en analyse technique et physique, Mahmoud El Fayez combine une solide formation académique avec une expérience internationale étendue. Diplômé de l'Université de Grenade, il est titulaire des licences Pro UEFA (2019) et CONMEBOL (2015), attestant de sa maîtrise des méthodologies modernes d'entraînement et d'analyse du jeu. Son parcours professionnel l'a conduit à travailler comme entraîneur assistant auprès d'équipes nationales telles que l'Égypte, la Syrie, la RDC, les Émirats, l'Ouzbékistan et Bahreïn, ainsi que dans des clubs de renom comme Atlético Nacional, Al-Ain ou Al-Nassr. Collaborant avec des entraîneurs de prestige, il se distingue par sa capacité à allier rigueur tactique, préparation physique et lecture fine des dynamiques de jeu, apportant une valeur ajoutée stratégique à chaque équipe qu'il accompagne.

Sahid Dahbi (Maroc)

Analyste vidéo auprès de la Fédération Royal Marocaine de Football, Said Dahbi est reconnu pour sa précision et sa capacité à transformer les images en informations tactiques exploitables. Formé à Toulouse, il maîtrise les outils technologiques les plus avancés pour décortiquer les mouvements, les choix tactiques et les dynamiques collectives sur le terrain. Sa méthodologie rigoureuse permet aux entraîneurs et aux joueurs de prendre des décisions éclairées et d'ajuster leurs stratégies en temps réel. Passionné et méthodique, Dahbi est un acteur clé dans le succès des jeunes talents marocains.

Albert Miller (Cameroun)Ancien milieu de terrain international camerounais, Albert Miller a su reconvertir son expérience du haut niveau en expertise analytique. Après sa carrière de joueur, il s'est orienté vers l'analyse du jeu et l'accompagnement technique, développant une fine compréhension des dynamiques tactiques et des exigences du football moderne.

Membre du Groupe d'Étude Technique, il apporte un regard issu du terrain, précieux pour évaluer l'impact réel des choix tactiques et la performance individuelle dans les grands rendez-vous continentaux.