Afrique: La Côte d'Ivoire surclasse le Burkina Faso et file en quarts

Algérie (1-0 ap) RD CongoButeurs : Adil Boulbina 118e

L'Algérie a dû attendre les prolongations pour trouver la faille dans la défense de la RD Congo (1-0) en huitièmes de finale de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des nations 2025.

L'entame de match est un peu accrochée avec de petites fautes de part et d'autre. L'arbitre égyptien Mohamed Mansour tient bien les vingt-deux acteurs. Dans le jeu, difficile de trouver des occasions de but.

Cependant, c'est l'Algérie qui se montre la plus menaçante. A l'image d'un centre-tir de Rafik Belghali (21e). Cédric Bakambu répond vite avec une frappe à ras le sol qui est détournée.

Sur le corner qui suit, Axel Tuanzebe manque l'ouverture du score sur son coup de tête qui passe à côté (26e). Si la possession de balle reste algérienne, les Congolais profitent des contres.

A la 33e, le centre de Wan Bissaka trouve la tête de Bakambu mais le ballon passe à côté des buts de Luca Zidane. C'est sur une frappe d'Ibrahim Maza qui passe de nouveau à côté des buts de Lionel Mpasi que la pause intervient (0-0).

Le scénario de la seconde période est similaire à la première. Les deux équipes se craignent et laissent très peu d'espace. Les contacts sont durs. Les défenses prennent le pas sur les attaques.

Ryad Mahrez s'essaye de loin sur coup-franc, sans grand résultat (68e). Les staffs techniques procèdent à des changements pour trouver la solution.

Edo Kayembe, entré en jeu, a une belle opportunité avec une frappe de loin mais Luca Zidane était attentif (74e).

A la 85e, Lionel Mpasi sauve à deux reprises les Léopards sur un corner notamment après une frappe de Hajj Moussa. Sans toujours marquer de buts, les deux équipes se donnent rendez-vous dans les prolongations.

Dans les prolongations, Fares Chaibi oblige Mpasi à une parade (110e) avant l'éclair du match. Bien servi dans la profondeur sur le côté gauche, Adil Boulbina, entré en jeu à la place de Chaibi, envoie une belle frappe dans la lucarne de Mpasi (118e). Imparable. L'Algérie prend enfin les devants et remporte le match. Les Fennecs affronteront le Nigeria en quarts de finale le 10 janvier prochain.

Les déclarations d'après-match

Adil Boulbina (Algérie) - Homme du match TotalEnergies

"Louange à Dieu pour cette victoire, et félicitations au peuple algérien. Cette victoire n'a pas été facile, Dieu Tout-Puissant m'a guidé et j'ai récolté les fruits des efforts de mes coéquipiers tout au long du match. Nous voilà en quarts de finale. Nous resterons concentrés pour les prochains matches du tournoi et nous ferons la joie de notre peuple.

Je pensais que je marquerais, mais pas d'une manière aussi belle. J'avais l'ambition, comme tout jeune qui rêve un jour de représenter son pays. Dieu m'a guidé et j'ai saisi ma chance".

Sébastien Desabre - sélectionneur de la République Démocratique du Congo

"Nous avons fait une bonne deuxième mi-temps après les changements opérés, mais en prolongation, il y a eu un dysfonctionnement. Nous avons fait un excellent travail et sommes déçus maintenant. Je félicite l'équipe d'Algérie et lui souhaite le meilleur. Nous avons créé des occasions de but et aurions pu marquer, mais nous ne l'avons pas fait. Sur le plan tactique, nous avons donné une bonne image lors du match. Malheureusement, la chance ne nous a pas souri, et je n'ai rien à reprocher aux joueurs. Nous devons garder la tête haute car nous avons tout donné"

Vladimir Petkovic - Entraîneur de l'Algérie

"Ce fut un match intense des deux côtés. Je pense que nous méritons la victoire au vu de la performance de nos joueurs, et je les en remercie. Nous avons contrôlé les deux tiers du jeu et proposé un bon football, même si nous avons rencontré quelques difficultés pendant la rencontre. Nous avons bien joué collectivement, dominé la rencontre, surmonté les obstacles, marqué un but et réussi à l'emporter pour nous qualifier. Je pense que nous avons géré le match avec professionnalisme.

Il était crucial de se qualifier avant de penser au prochain match contre le Nigeria. Nous préparerons cette rencontre à notre manière habituelle. Nous affronterons avec la détermination nécessaire les équipes favorites pour le titre, et nous travaillerons à imposer notre style de jeu lors du match"

Côte d'Ivoire 3-0 Burkina FasoButeurs : A.Diallo 20e, Y.Diomande 32e, B.Touré 82e

La Côte d'Ivoire n'a laissé aucune place au doute. Dès les premières minutes à Marrakech, les Éléphants ont imposé leur rythme, leur pressing et leur justesse technique. Le Burkina Faso a couru après le ballon. Trop souvent. Trop loin.

La délivrance est venue à la 20e minute. Amad Diallo, déjà très actif, s'est joué de la défense dans un mouchoir de poche avant de piquer son ballon au-dessus de Hervé Koffi. Un bijou. Un but qui a libéré tout un bloc.

Les Ivoiriens ont continué d'appuyer. Franck Kessié a tenté sa chance. Evann Guessand aussi. Le deuxième but était inévitable. Il est arrivé à la 32e minute. Amad Diallo laisse intelligemment filer le ballon. Yan Diomandé surgit et conclut dans le petit filet. 2-0. Le Burkina est déjà sous l'eau.

Les Étalons ont bien tenté de réagir. Dango Ouattara trouve le poteau. Lassina Traoré frôle l'égalisation juste avant la pause. Mais Yahia Fofana veille. Et la domination ivoirienne reste totale. Au retour des vestiaires, le scénario ne change pas. La Côte d'Ivoire gère. Elle accélère quand il faut. Koffi s'illustre devant Amad Diallo. Fofana répond encore face à Ouattara.

Puis vient le coup de grâce. À la 87e minute, Bazoumana Touré part seul sur 80 mètres. Un raid plein de puissance. Une finition froide au premier poteau. Le K.-O. est total. Solide, spectaculaire et sûre de sa force, la Côte d'Ivoire file en quarts de finale avec autorité.

Les déclarations d'après-match

Brama Traoré - Sélectionneur Burkina Faso

« Malheureusement, ça n'a pas fonctionné ce soir. Nous étions diminués, avec plusieurs absences importantes, et cela s'est ressenti sur le terrain. Quand on se prive de trois joueurs, on se rend forcément compte que quelque chose manque. Sur le plan tactique, nous n'avons pas été bons. Le système mis en place n'a pas fonctionné, et j'assume pleinement cette situation. Nous avons affronté des équipes du top niveau. Contre l'Égypte ou le Sénégal, nous avons rivalisé, mais ce soir, face à la Côte d'Ivoire, ça n'a pas marché. »

Emerse Faé - Sélectionneur de la Côte d'Ivoire

« J'ai vraiment aimé notre réaction à la perte du ballon. Dès que nous le perdions, les joueurs réagissaient immédiatement. Ils étaient pressés, parfois mis en difficulté, mais ils faisaient l'effort de récupérer le ballon très, très rapidement. Il y a eu beaucoup d'interceptions, de duels gagnés, de ballons récupérés dans les pieds de l'adversaire. Cet aspect de notre jeu m'a beaucoup plu : cette capacité à perdre le ballon et à le récupérer vite. Ce qui me rend vraiment heureux, c'est qu'au-delà des individualités, c'est surtout la force du collectif qui a été très, très forte ce soir. »