Afrique: L'Algérie en pleine ascension, la RD Congo face à son destin

L'Algérie et la RD Congo s'affrontent ce mardi à Rabat, en huitièmes de finale de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, chacune à la recherche de sa propre trajectoire vers le sommet.

Les deux sélections ont jusque-là marqué les esprits dans ce tournoi, et cette affiche très attendue promet des étincelles au stade Moulay El Hassan.

Sacrée championne d'Afrique en 2019, l'Algérie a survolé la phase de groupes, remportant l'ensemble de ses matches et ne concédant qu'un seul but.

Un contraste saisissant avec ses prestations post-sacre en Égypte, période durant laquelle les Fennecs avaient peiné à enchaîner les résultats et évoluaient sous pression constante.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Mais dans cette édition marocaine, l'Algérie affiche un visage éclatant et s'impose naturellement comme l'un des grands favoris au titre.

Emmenée par un effectif expérimenté et par son capitaine Riyad Mahrez, la sélection algérienne a séduit par son animation offensive tout en affichant un équilibre défensif remarquable. Sept buts inscrits en trois rencontres : un rendement à la hauteur de ses ambitions, avant de défier la RD Congo avec l'intention d'imposer sa loi.

Les Fennecs restent d'ailleurs sur une série de sept matches sans défaite face aux Léopards (trois victoires, quatre nuls). Un historique rassurant, même s'il faudra se méfier d'un adversaire tout aussi solide.

La RD Congo a, elle aussi, validé ses références. Deuxième du Groupe D avec sept points (deux victoires, un nul), elle n'a échoué à la première place qu'à la différence de buts.

À l'image de l'Algérie, les Léopards ont bâti leur parcours sur une défense hermétique, ne concédant qu'un seul but, lors du nul face au Sénégal (1-1). Deux clean sheets et cinq buts inscrits témoignent de leur efficacité.

Double vainqueur de la CAN, la RD Congo n'a plus atteint le sommet continental depuis plusieurs années. Son meilleur résultat récent reste une troisième place en 2015. Sous la direction de Sébastien Desabre, elle aspire à retrouver son rang.

S'appuyant sur une ossature expérimentée, notamment sur le plan offensif, portée par Cédric Bakambu et l'inusable Gaël Kakuta, la RD Congo entend jouer sa carte à fond face à l'Algérie.

Sébastien Desabre dispose d'un groupe fourni et concerné, animé par une réelle envie de s'affirmer sur la scène continentale.

Déclarations d'avant-match :

Vladimir Petković, sélectionneur de l'Algérie :

« Le Congo est une équipe bien construite, et l'influence de l'entraîneur est très visible. Offensivement, elle est particulièrement dangereuse sur le côté droit. Elle attaque avec beaucoup d'intentions et de dynamisme, ce qui se reflète dans ses résultats, aussi bien en qualifications qu'en matches à élimination directe. Même si elle n'est pas toujours habituée à affronter des adversaires de très haut niveau, elle est capable de les éliminer. »

Sébastien Desabre, sélectionneur de la RD Congo :

« Ce sont des matches à très fort enjeu, avec une place en quarts de finale face à une grande équipe africaine. Pour nous, c'est une opportunité de continuer à progresser dans la préparation des matches. Cela nous apporte aussi beaucoup d'expérience dans la gestion de ce type de rencontre. Nous avançons sans pression supplémentaire. Au Congo, nous sommes habitués à jouer sous pression, les joueurs le savent et apprécient ce contexte. »

Stat d'avant-match :

Les deux équipes se sont affrontées à sept reprises. L'Algérie compte trois victoires, tandis que la RD Congo n'a jamais gagné, les quatre autres rencontres s'étant soldées par des matches nuls. Les quatre dernières confrontations se sont toutes terminées sur un score de parité, dont les trois plus récentes -- toutes amicales -- conclues sur le score de 1-1. La dernière victoire algérienne dans cette affiche remonte à la CAN 1988.