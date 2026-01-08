Afrique: Le Nigeria facile devant le Mozambique pour une place en quarts

Le Nigeria déroulé son football dans ce huitième de finale face au Mozambique

Victor Osimhen a inscrit un doublé, tandis que Lookman et Adams ont aussi marqué

Le Nigeria connaitra son adversaire ce mardi entre l'Algérie et la RD Congo

Nigeria 4-0 MozambiqueButeurs : Victor Osimhen 25e 47e, Ademola Lookman 20e, Akor Adams 70e

Sans forcer, le Nigeria a disposé 4-0 du Mozambique en huitièmes de finale de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des nations, Maroc 2025. Les Super Eagles connaitront leur adversaire des quarts ce mardi à l'issue du match Algérie - RD Congo.

Les Super Eagles affichent leurs intentions très tôt dans le match. Dès la 2e minute, Victor Osimhen se voit refuser un but pour hors-jeu après vérification de la VAR. Mais dominateur, le Nigeria trouve la faille à la 20e minute. Ademola Lookman ouvre le score et met son équipe devant. Les hommes d'Eric Chelle vont rapidement doubler l'avantage par Victor Osimhen cette fois en bonne position (25e). Avantage mérité à la pause.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au retour des vestiaires, il n'y a toujours qu'une seule équipe sur le terrain. Osimhen, bien servi par Lookman, inscrit son doublé de la soirée. Le Mozambique tente d'exister en vain.

Geny Catamo est bien tenu par la défense des Super eagles avec un Calvin Bassey impérial. Le Nigeria déroule son football et va ajouter un quatrième but par l'entremise d'Akor Adams (70e), double passeur décisif auparavant. Solide victoire 4-0 du Nigeria qui enchaine un quatrième succès dans la compétition. Pour le Mozambique, la belle aventure s'arrête là.

Réactions

Ademola Lookman, attaquant du Nigeria (Homme du match)

« Ce prix est important, mais le plus important pour moi, c'est la victoire de l'équipe. Nous jouons très bien et marquons régulièrement. Nous avons de grandes qualités offensives qui nous permettent de créer beaucoup d'occasions. L'équipe est en bonne forme, et nous continuerons à aborder le tournoi match après match. »

Eric Chelle, sélectionneur du Nigeria

« Je suis heureux de la victoire, bien sûr, mais nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Nous n'avons encore rien accompli. Nous avons simplement remporté un match. Si nous voulons être ambitieux, nous devons continuer à progresser et maintenir ce niveau de qualité sur le terrain. Le football, c'est une question de régularité.

Aujourd'hui, je tiens à rendre hommage à mon équipe. Nous avons été très bons dans la possession. Nous avons contrôlé le ballon pendant toute la première mi-temps. Chaque fois que nous perdions le ballon, nous avons exercé une forte pression sur l'adversaire. Nous avons réussi parce que nous avons mis tous les ingrédients nécessaires. »

Chiquinho Conde, sélectionneur du Mozambique

« Ce fut un match extrêmement difficile. Nous savions que nous allions rencontrer des défis, mais peut-être pas de cette ampleur. Nous avons fait face à un adversaire solide avec des attaquants très pragmatiques. Dès les premières minutes, nous avons eu du mal à conserver la possession du ballon, et les joueurs chargés de contrôler le jeu n'ont pas pu performer à leur niveau habituel.

Je tiens à féliciter l'équipe nigériane, qui a montré toute sa force. Ce sont des leçons dont nous devons nous inspirer pour continuer à progresser. »