Le défenseur de la sélection algérienne, Zinedine Belaïd, a affirmé que lui et ses coéquipiers visent à atteindre le stade le plus avancé possible de la TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations Morocco 2025. Une compétition au cours de laquelle les « Fennecs » continuent d'affirmer leur puissance, après avoir bouclé le premier tour avec un parcours parfait de neuf points, illustrant la discipline tactique et la cohésion au sein du groupe.

Belaïd a évoqué la difficulté de la prochaine confrontation qui attend les « Fennecs » face à la République démocratique du Congo, en huitième de finale de la compétition continentale. Il a insisté sur l'importance de rester concentrés jusqu'au coup de sifflet final dans un match qui comptera énormément pour la sélection algérienne dans sa quête de l'objectif fixé.

Zinedine Belaïd figure parmi les éléments les plus en vue du remarquable parcours algérien jusqu'à présent dans le tournoi, que ce soit par sa solidité défensive lors du match face à la Guinée équatoriale ou par l'inscription de son premier but en TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations Morocco 2025, un but chargé de sens à titre personnel.

Dans un entretien exclusif accordé au site officiel de la Confédération africaine de football, CAFonline.com, Belaïd a exprimé sa fierté et sa reconnaissance pour le large soutien du public, adressant un message de remerciement et de promesse aux supporters algériens : celui de tout donner, avec ses coéquipiers, pour poursuivre l'aventure et honorer le maillot national.

Comment avez-vous vécu, en tant que joueurs, l'ambiance de la qualification pour le deuxième tour, après avoir récolté la totalité des neuf points ?

Évidemment, nous sommes satisfaits de la qualification et du parcours réalisé lors de ce premier tour. Nous avons remporté tous nos matchs, malgré la difficulté de la tâche. Le groupe vit bien, l'ambiance est excellente et nous travaillons tous ensemble avec l'objectif d'aller le plus loin possible dans cette Coupe d'Afrique des Nations.

Quel est votre sentiment après avoir inscrit votre premier but en Coupe d'Afrique des Nations ? Et qu'ont dit le sélectionneur et vos coéquipiers après ce but ?

J'étais bien entendu heureux de marquer et d'aider l'équipe à gagner ce match face à la Guinée Equatoriale. C'est toujours une fierté de porter le maillot national. Je me donne toujours à fond pour apporter ma contribution sur le terrain. Mes coéquipiers et le sélectionneur m'ont félicité. J'espère être encore à la hauteur lorsqu'on fera appel à moi .

Que pouvez-vous nous dire sur votre prochain match face à la République démocratique du Congo ? Quelles seront, selon vous, les clés de la victoire ?

Le prochain match face à la République Démocratique du Congo s'annonce difficile. Nous aurons en face une équipe solide, bien organisée, qui cherchera à nous éliminer de la compétition. De notre côté, nous ne nous focalisons pas excessivement sur l'adversaire, mais surtout sur notre propre jeu. Nous ferons en sorte de livrer une grande prestation afin de poursuivre l'aventure. Il faudra rester concentrés jusqu'au bout .

Quel message souhaitez-vous adresser aux supporters algériens qui vous soutiennent massivement, et que pouvez-vous leur promettre ?

Je remercie les supporters algériens pour tout le soutien qu'ils nous apportent au quotidien. Nous comptons encore sur eux ce mardi pour nous encourager et, inch'Allah, nous serons au rendez-vous.