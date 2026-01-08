Congo-Kinshasa: La cité de Bulungu menacée par 10 têtes d'érosion

Plusieurs têtes d'érosion menacent la cité de Bulungu (Kwilu) et ses principales voies d'accès, a alerté mercredi 7 janvier la société civile locale.

Dans le quartier Ilunga par exemple, des maisons ont déjà été emportées, tout comme certaines infrastructures scolaires, notamment l'institut Muyombo.

Placide Mukwa, vice-président de la société civile de Bulungu, tire la sonnette d'alarme et estime que la zone risque d'être isolée et coupée du reste du territoire national :

"La cité de Bulungu, accessible par la RN18 (Route nationale numéro 18) entre camp Bulungu et Bulungu et la RN19 allant de Kikwit à Bulungu par Lusanga, est en voie d'être totalement isolée à la suite de nombreuses têtes d'érosion qui rongent et la cité et les vois d'accès".

Dix têtes d'érosion menacent d'engloutir la cité de Bulungu, selon lui. Cette situation s'observe également sur la N18, où 2 têtes d'érosion menacent de couper cette route au niveau des villages Kipuanga et Kiyaka, respectivement à 7 et 10 kilomètres de Bulungu. Placide Mukwa appelle le gouvernement tant central que provincial à lancer des travaux d'urgence pour décanter la situation.