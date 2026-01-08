Guinée: Prévention des conflits électoraux - Des acteurs sociaux en formation à Conakry

Le consortium Citoyens Pour la Paix et la Justice (CPJ-Guinée) / Appui à la Promotion du Développement Intégré ( APRODI) a lancé ce mercredi 07 janvier 2026, un atelier de formation des leaders religieux, des chefs traditionnels, des autorités locales, des femmes et des jeunes sur la prévention, la gestion et la résolution pacifique des conflits électoraux, a constaté aminata.com à travers l'un de ses journalistes.

Selon les organisateurs, l'objectif général de cet atelier est de contribuer à garantir un processus électoral apaisé à travers le renforcement des capacités des leaders religieux, des chefs traditionnels, des autorités locales, des femmes et des jeunes à la prévention, la gestion et la résolution pacifique des conflits liés à l'élection présidentielle 2025.

"120 participants (femmes, jeunes, leaders religieux, chefs traditionnels et autorités locales) sont outillés à Conakry, Kindia, Mamou et Labé, soit 30 par localité; Les acteurs connaissent mieux leur rôle et s'activent dans la veille citoyenne, l'alerte précoce et la médiation pendant le cycle électoral; Le démarrage effectif de synergies régionales multi-acteurs post-formation dans toutes les régions cibles; Un rapport final (avec 4 rapports d'étapes et le rapport sur l'identification) est produit et transmis au WANEP GUINÉE", constituent les résultats attendus.

Dans son discours, M. Alpha Diallo a, au nom du consortium dit que cette session s'inscrit dans le cadre du projet «Suivi, Analyse et Atténuation de la Violence Électorale (E-MAM 2023-2026)», mis en oeuvre par WANEP-Guinée avec l'appui financier de l'Union européenne, que nous remercions pour son engagement constant en faveur de la paix et de la stabilité en Guinée.

"La Guinée a franchi une étape importante avec la tenue de l'élection présidentielle le 28 décembre dernier. Toutefois, d'autres échéances électorales majeures restent à venir, notamment les élections législatives et communales, qui exigent une vigilance accrue afin de préserver la cohésion sociale et la paix dans nos communautés. L'expérience nous enseigne que les périodes électorales peuvent être sources de tensions si elles ne sont pas accompagnées par des mécanismes efficaces de prévention et de dialogue. C'est pourquoi cet atelier revêt toute son importance. Vous, leaders religieux, femmes et jeunes, êtes des acteurs essentiels de la paix au niveau communautaire. Par votre proximité avec les populations, votre légitimité morale et votre capacité de mobilisation, vous pouvez contribuer à prévenir les conflits, à désamorcer les tensions et à promouvoir le vivre-ensemble", a-t-il lancé aux participants.

Durant ces deux journées de travaux, les participants vont être outiller sur l'analyse des enjeux et des risques liés aux prochaines échéances électorales; les techniques de médiation et de résolution pacifique des conflits; la promotion d'une veille citoyenne et d'actions concertées au niveau local.

À travers ce projet, 120 leaders communautaires seront formés dans les régions de Conakry, Kindia, Mamou et Labé, avec pour objectif de réduire durablement les incidents violents en période électorale.

Avant de terminer, M. Diallo a appelé à une participation active et un engagement des participants à devenir de véritables relais de paix dans leurs communautés respectives.

"Avant de conclure, permettez-moi d'adresser, au nom du consortium, nos sincères remerciements à l'Union européenne pour son appui financier, ainsi qu'à WANEP-Guinée pour son accompagnement technique et sa collaboration. La paix se construit par l'engagement collectif et la responsabilité partagée. Par cet atelier, nous posons ensemble une étape importante vers une Guinée apaisée, stable et inclusive", a-t-il indiqué.

La première journée a été clôturée par deux travaux de groupe sur "Les causes et conséquences des conflits électoraux" et "Les acteurs des conflits électoraux".