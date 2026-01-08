Congo-Brazzaville: Vœux des corps constitués - Les forces vives de la nation appellent à la mise en œuvre des projets structurants

Le président de la Cour constitutionnelle, Auguste Iloki, qui s'exprimait le 7 janvier au Palais des congrès, lors de la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux de Nouvel An au couple présidentiel, au nom des corps constitués nationaux et des forces vives de la nation, a souligné la soif des Congolais de voir le gouvernement mettre en œuvre les projets structurants dans plusieurs domaines, permettant au pays de cheminer vers le développement.

Saluant les efforts du chef de l'Etat dans la construction des infrastructures de base, le président de la Cour constitutionnelle a focalisé son discours sur la valorisation des ressources naturelles du pays avec un accent particulier sur le travail de la terre.

Auguste Iloki a, par exemple, évoqué la récente mise en service du tronçon Boundji-Ewo, qui magnifie, d'après lui, le bonheur de tous les usagers de la route pour des décennies et des générations encore. Il a aussi cité les travaux de construction du pont sur la Sangha qui reliera, à terme, Ouesso à Pokola.

« Aujourd'hui, le maillage du pays en infrastructures de base, loin d'être une entreprise achevée, est, en toute objectivité, perceptible, encourageante et digne d'éloges », a-t-il salué, précisant qu'une « économie sans route est vouée à l'asphyxie et une route sans économie est muette et stérile. »

Parlant de l'économie congolaise, les corps constitués nationaux et les forces vives de la Nation ont réaffirmé leur soutien au « Tout économique en vue du tout social », une vision prospective, porteuse de bassins d'emplois, tant qu'elle demeure d'une saisissante, pertinente et pressante actualité.

C'est ainsi qu'ils encouragent le président de la République dans cette vision afin qu'à terme, « le peuple soit fier de se prévaloir d'un performant modèle économique et social à la congolaise...

Nous nous réjouissons de l'expérience, en cours, des Zones agricoles protégées (ZAP), des Zones économiques spéciales (ZES) ainsi que de l'opérationnalisation imminente de la Caisse d'assurance maladie universelle dont l'objectif est de garantir l'accès aux soins de santé à tous les Congolais », a indiqué Auguste Iloki, encourageant les prémices y afférentes posées dans le cadre des ZAP.

Valoriser les filières essentielles à la souveraineté alimentaire

Ventant les différentes variétés de produits qui sortent du sol congolais, le président de la Cour constitutionnelle est convaincu que le pays se donne petit à petit les moyens de sa marche irréversible vers l'autosuffisance alimentaire.

« Le peuple travailleur du Congo est, en effet, disposé à relever ce défi majeur. La promotion de l'investissement privé, à cette fin, et l'intervention directe de l'Etat sont des leviers qui permettraient de propulser et de valoriser les filières essentielles à notre souveraineté alimentaire. Dans cette perspective, nous estimons que la mise en valeur de nos filières agricoles ne devrait pas se faire sans comptoirs d'achat », a-t-il souhaité.

Pour lui, l'expérience des ZAP mérite d'être soutenue, consolidée, pérennisée et structurée afin qu'il en sorte des chaînes de valeur exaltant le potentiel agropastoral de l'intérieur du pays. Un potentiel qui constitue une immense station fruitière à ciel ouvert.

Citant les réalisations du président de la République dans le domaine agro-pastoral, Auguste Iloki a souligné que cela pourrait être une source d'inspiration pour les Congolais et les investisseurs étrangers. Ce modèle de réussite mérite d'être, a-t-il rappelé, dupliqué à l'effet de valoriser, également, les filières caprine, ovine et porcine.

Il a, par ailleurs, rassuré que les corps constitués nationaux et les forces vives de la Nation étaient convaincus que la vision du président de la République dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche permettra, à terme, de doter chacun des départements du Congo en unité industrielle adaptée. Car, l'emploi décentralisé qui en résultera constituera, sans nul doute, un puissant frein à l'exode rural et à l'urbanisation brutale des principales villes du pays.

Encourager l'ingéniosité du chef de l'Etat

Les corps constitués nationaux et les forces vives de la nation ont aussi salué le combat engagé par Denis Sassou N'Guesso depuis des décennies, pour la préservation de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques.

Cette bataille, en faveur de la régénération des forêts congolaises et contre la déforestation, révèle, ont-ils reconnu, de sa détermination pour la cause environnementale. A titre d'illustration, ils ont cité l'adoption, par l'Assemblée générale de l'ONU, de la Résolution sur la « Décennie mondiale de l'afforestation et du reboisement ».

« Dans le cadre de la préservation de l'environnement, les engagements financiers des partenaires internationaux étant problématiques, les corps constitués nationaux et les forces vives de la Nation formulent le vœu ardent de voir aboutir votre plaidoyer pour un nouvel objectif collectif de financement climatique intégrant les besoins spécifiques des pays en développement », ont-ils souhaité.

Ils ont, enfin, rendu un déférent hommage au président de la République pour son ingéniosité à maintenir la paix, à assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, à veiller à la stabilité du pays, à la libre circulation des personnes et des biens sur l 'ensemble du territoire national et à la cohésion nationale.

Auguste Iloki a ensuite salué les différentes actions d'aide et d'assistance que mène l'épouse du chef de l'Etat, Antoinette Sassou N'Guesso, depuis des décennies, en faveur des couches fragiles à travers la Fondation Congo Assistance. Ceci dans les domaines se rattachant à la santé, à la petite enfance, à l'éducation, à l'autonomisation économique des femmes et aux personnes vulnérables.