Afrique: CAN 2025 - AGL plus qu'engager aux côtés de la jeunesse marocaine et africaine

Dans le cadre de la Total Energies Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 (CAF), cœur Global Logistics (AGL), partenaire logistique officiel de la CAF a lancé « AGL Moving Tour », une caravane itinérante visant à célébrer le football africain, tout en générant un impact concret au sein des communautés locales.

En partenariat avec l'association marocaine Tibu Africa, AGL a déployé un programme de mécénat ambitieux avec des initiatives solidaires qui se sont articulées autour de trois actions phares menées de Casablanca à Tanger, en passant par Marrakech, qui ont directement bénéficié à des centaines d'enfants et de jeunes issus de quartiers et des écoles.

A travers son initiative « AGL Moving Tour », l'opérateur logistique a équipé intégralement, à Casablanca, un dortoir sport-études au complexe "Développement Humain par le Sport". Un cadre qui accueille 20 élèves par an, alliant réussite scolaire et pratique sportive d'excellence.

Dans la ville de Marrakech, près de 80 enfants d'écoles primaires ont participé au Festival Éducation par le Sport avec au programme des ateliers ludiques, sensibilisation santé/nutrition, découverte interactive des métiers de la logistique et du fonctionnement d'un port conteneur, le tout ponctué par la remise de matériel sportif pour une pratique durable au sein des établissements scolaires.

Toujours en lien avec « AGL Moving Tour », le terrain de basketball de l'école Ibn Hazm dans la vielle de Tanger a été entièrement rénové. Il est désormais sécurisé et équipé pour plus de 100 bénéficiaires regroupant les enfants de l'école et les jeunes du quartier Bouhout.

Pour les responsables d'AGL, toutes ces initiatives convergent vers un objectif clair, à savoir : offrir aux enfants et adolescents un accès privilégié au sport et à une éducation de qualité, tout en consolidant la cohésion sociale.

« À travers le parcours solidaire de notre caravane AGL Moving Tour, nous démontrons que la logistique est au service du sport, de l'éducation et des communautés. Au-delà de la compétition sportive qui se tient au Maroc, nous souhaitons laisser un héritage concret et durable à travers ces installations sportives et affirmer que le sport est un véritable levier d'éducation, d'inclusion et d'égalité des chances pour la jeunesse », a déclaré Khadija Komara, Directrice de la Communication et du Mécénat d'AGL.

Pour cette nouvelle année, a-t-il précisé, AGL entend réaffirmer sa volonté d'être un acteur au cœur des transformations de l'Afrique, avec un impact positif et durable, au service de la jeunesse, des territoires et des communautés africaines.