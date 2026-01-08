Congo-Brazzaville: Sports - Les dossiers football et handball portés à l'intention du chef de l'Etat

Le président de la Cour constitutionnelle, Auguste Iloki, a sollicité le 7 janvier, à l'occasion de la cérémonie d'échange des vœux de Nouvel An avec le couple présidentiel, l'implication du chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, dans la résolution de la crise qui secoue le football et le handball congolais depuis un certain moment.

S'exprimant au nom des corps constitués nationaux et des forces vives de la nation, Auguste Iloki a rappelé que le sport, malgré le fait qu'il soit un jeu et une discipline, est un outil de promotion de la paix et de développement d'un pays. Selon lui, le sport congolais était le loisir le plus attractif pour le peuple depuis des décennies. Car, des rencontres de football des clubs tels Etoile du Congo, Diables noirs, Cara, Inter-Club et Patronage, drainaient des foules.

« Personne ne perd de vue... le palmarès de notre handball. Ces disciplines majeures de notre sport requièrent, aujourd'hui, l'apaisement. C'est tout vous avouer, qu'il plairait, infiniment, à tous, que la crise qui accable ces deux disciplines relève, à jamais, d'un passé à vite oublier car, en tant que père de la Nation, vous n'êtes, jamais, à court d'options », a plaidé le président de la Cour constitutionnelle.

En effet, le football congolais traverse depuis plus d'une année une crise sans précédent accentuée par la fermeture des stades. Ce qui prive les différents acteurs de leur principale activité.

Le handball lui aussi traverse une mauvaise passe. Face à ces conflits que certains observateurs qualifient « intérêt », les corps constitués nationaux et les forces vives de la Nation apprécieraient, d'après Auguste Iloki, que le chef de l'Etat puisse porter «le type de regard d'un très grand Patriarche qui, à lui seul, suffit pour recréer l'harmonie et faire renaître l'espoir, dès lors que vos paroles portent le poids de votre expérience mémorable », a-t-il présenté la situation, selon son style.

Pour soutenir son argumentation, le président de la Cour constitutionnelle est revenu la citation du réalisateur de Titanic et Avatar, James Cameron qui, dans son discours de 1998 lors de la remise d'un prix, déclarait : « Ce n'est que quand il fait nuit que les étoiles brillent ».

Il a également fait sien les propos de Winston Churchill qui disait : « Ce n 'est que lorsque la nuit est la plus noire que les étoiles brillent le plus ». « Ces deux citations intègrent l'idée que les défis constituent l'occasion de faire briller ce qu'il y a de meilleur en vous, Excellence Monsieur le président de la République, pour relever le sport congolais en ce qu'il constitue un maillon essentiel de la construction de la paix. Il est, en conséquence, un vecteur de paix », a conclu Auguste Iloki.