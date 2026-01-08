Afrique: CAN 2025 - Les affiches alléchantes des quarts

Les affiches alléchantes rappelant pour la plupart d'entre elles les finales des précédentes Coupe d'Afrique des nations sont au menu des quarts de finale de la 35e édition.

Le 9 janvier le Sénégal affrontera le Mali avant Maroc - Cameroun. Le 10 janvier, le Nigeria jouera contre l'Algérie avant Egypte - Côte d'Ivoire. De toutes les sélections présentes dans le grand huit, seul le Mali n'a jamais connu le bonheur de remporter une CAN. Pour le reste, la mission consiste à améliorer leur palmarès dominé par l'Égypte (sept trophées) devant le Cameroun ( cinq trophées), le Nigéria et la Côte d'Ivoire ( trois), l'Algérie ( deux), le Maroc et le Sénégal (un).

Les rencontres de haute facture sont attendues. Le Sénégal et le Mali s'affrontent pour la première fois dans un match à élimination directe. La dernière fois qu'ils se sont affrontés à la CAN, ils avaient fait jeu égal 1-1 en 2004 à la phase de poules.

Les Lions de la Teranga ont enregistré leur troisième victoire dans cette compétition en battant le Soudan en huitièmes. Les Aigles du Mali sont invaincus dans cette CAN mais collectionnent des matches nuls au temps réglementaire.

Le Maroc retrouve le Cameroun après son élimination en demi-finale sur son terrain en 1988. Le Cameroun l'emportait 1-0 avant de soulever au Maroc son deuxième trophée continental.

C'est un souvenir que le Maroc voudrait bien effacer devant une sélection qui affiche de bonnes statistiques devant les pays hôte. Le Cameroun a éliminé le Ghana en demi-finale en 2008, battu le Nigeria en finale en 2000 et éliminé le Mali en demi-finale en 2002.

Le Maroc amené par Brahim Diaz a des atouts pour stopper la série. Devant son public, il part largement favoris. Les deux équipes présentent le même bilan ( trois victoires et un nul après quatre sorties). Le Maroc a difficilement éliminé la Tanzanie en huitièmes et le Cameroun a sorti l'Afrique du Sud, troisième de la dernière CAN .

Les deux derniers quarts de finale ont été les affiches des finales des précédentes CAN. Le Nigeria et l'Algérie était la finale de la CAN 1990 organisée en Algérie. Les Fennecs avaient gagné leur première étoile en battant les Super Eagles 1-0. Le Nigeria réalisé un sans faute dans ce tournoi (quatre victoires en autant de matches). Les Super Eagles ont été en démonstration face au Mozambique lors de leur dernière sortie.

L 'Algérie est sur la même lancée même s'il fallait attendre l'ultime minutes de la prolongation pour faire plier les Léopards de la République démocratique du Congo. Egypte -Cote d'Ivoire était l'affiche de la finale remportée par l'Égypte en 2006 en battant la Côte d'Ivoire aux tirs au but 4-2 après un score de 0-0 au temps réglementaire. l'Égypte a éliminé le Bénin après prolongation et la Côte d'Ivoire a écarté le Burkina Faso.

Notons que le vainqueur d'Égypte -Cote d'Ivoire affrontera celui du Sénégal -Mali en demi-finale et celui du Maroc - Cameroun en découdre avec celui du Nigeria -Algerie le 14 janvier.