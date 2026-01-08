Sénégal: Protéger et promouvoir notre patrimoine

Le palais El Hadj Djily Mbaye de Louga mérite un meilleur sort. Domaine majestueux qui fait la fierté des Ndiambour-Ndiambour (Lougatois) et même des Sénégalais, certaines parties du grand palais sont en état de dégradation. La famille de l'ancien milliardaire tente vaille que vaille d'entretenir les lieux, mais cela n'est pas chose aisée au vu de la grandeur de la bâtisse. Un lieu aussi symbolique ne doit rester fermé pendant des mois. Sur place, on nous renseigne qu'il est occupé globalement que pendant les Gamou (célébration de la naissance du prophète) ; quand un chef d'État ou autre homme politique influent vient à Louga, lui et sa délégation logent aussi dans le palais qui dispose d'une dizaine de résidences offrant le confort des grands hôtels. Au- delà de ces évènements, il reste souvent inoccupé.

Il urge de trouver un modèle adéquat d'entretien et d'exploitation des lieux. Compte tenu de la vision de son bâtisseur qui voulait recevoir de grandes personnalités du monde pour le bonheur des Lougatois, ces lieux pourraient bénéficier d'une promotion touristique de la part des structures dédiées de l'État. Il serait intéressant, dans le cadre de la promotion du tourisme local, d'avoir une collaboration avec la famille de Baye Djily Mbaye pour l'exploitation des lieux. Beaucoup de Sénégalais seraient heureux de passer un weekend dans ce magnifique palais, qui a accueilli des hôtes de marque comme Félix Houphouët Boigny, tout en visitant les potentialités touristiques méconnues de Louga.