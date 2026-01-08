Congo-Kinshasa: LINAFOOT - La phase retour de la Ligue 1 démarre le samedi 10 janvier

La commission de gestion de la Ligue nationale de football (LINAFOOT) a publié, mercredi 07 janvier 2026, le calendrier de la phase retour du championnat national de Ligue 1. Cette deuxième manche de la saison démarre dès ce samedi 10 janvier 2026, dans les deux groupes A et B.

Selon le calendrier rendu public, plusieurs rencontres de la 16e journée sont programmées pour ce samedi. Dans le groupe A, New Soger sera opposé au CS Manika.

Dans le groupe B, le Football Club MK croisera les Aigles du Congo, tandis que l'AS Dauphins Noirs de Goma recevra l'AS Maniema Union de Kindu. De son côté, l'OC Bukavu Dawa affrontera la formation d'Anges Verts.

Poursuite de la phase aller

Entre-temps, la phase aller s'est poursuivie ce mercredi 07 janvier dans le groupe A. À Kananga, l'AS Malole s'est inclinée à domicile face au CS Don Bosco (0-2).

Grâce à ce succès, Don Bosco occupe la 4e place du classement avec 30 points, derrière Simba, 3e avec 32 points. L'AS Malole pointe à la 5e position avec 21 points.

Toujours au stade des Jeunes de Kananga, l'AS Saint Luc et le SM Sanga Balende de Mbuji-Mayi se sont quittés sur un score de parité (1-1).

Au classement, Saint Luc est 6e avec 21 points et un match en retard ; tandis que Sanga Balende est 12e avec 15 points, également avec une rencontre en moins.

Le programme prévoit un seul match ce jeudi 08 janvier 2026. Il mettra aux prises le CS Manika et l'US Tshinkunku de Kananga.