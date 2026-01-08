Tunisie: Villes durables - Lab'ess lance les candidatures de la deuxième phase du projet « Samim »

Tunis — Le laboratoire de l'économie sociale et solidaire « Lab'ess » a annoncé le lancement d'un appel à candidatures pour la seconde phase du projet régional « Samim », dédié au renforcement des organisations de la société civile (OSC) engagées en faveur des villes durables ainsi que de modes de consommation et de production responsables dans le Grand Tunis.

Financé par l'Agence française de développement (AFD) et mis en oeuvre par le Lab'ess, en partenariat avec l'association PULSE Group et trois structures d'accompagnement à savoir Moroccan CISE, Ecodev et le Jordan Youth Innovation Forum , le projet cible également les villes d'Amman (Jordanie), Casablanca (Maroc) et Nouakchott (Mauritanie).

Le projet accompagne les organisations de la société civile dans leur processus de professionnalisation, le renforcement de leur gouvernance, la consolidation de leur modèle économique, ainsi que le développement de leur impact social et environnemental, en cohérence avec les Objectifs de développement durable, notamment l'ODD 11 (villes et communautés durables) et l'ODD 12 (consommation et production responsables).

Cet appel s'adresse aux organisations légalement reconnues, implantées dans le Grand Tunis, justifiant d'au moins trois ans d'existence et menant des actions, ou manifestant un fort intérêt pour les thématiques liées aux villes durables, notamment l'aménagement urbain inclusif et la gestion des déchets.

Les organisations sélectionnées bénéficieront d'un accompagnement structuré. Les candidatures doivent être soumises sur le site web du projet au plus tard le 25 janvier 2026.