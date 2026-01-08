Congo-Kinshasa: Volleyball/RDC - La FEVOCO dévoile son nouveau logo

8 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La Fédération de volleyball de la République démocratique du Congo (FEVOCO) a officiellement dévoilé, ce mercredi 7 janvier 2026 à Kinshasa, sa nouvelle identité visuelle. À travers ce nouveau logo, l'instance dirigeante du volleyball congolais entend affirmer des valeurs de défi, d'unité et de performance, au service du développement de la discipline.

Le nouveau logo de la FEVOCO se distingue par un filet en diagonale, une étoile nationale et un ballon en mouvement aux couleurs du drapeau de la République démocratique du Congo. Cette signature graphique traduit clairement l'ambition de la fédération : faire rayonner le volleyball congolais aussi bien sur la scène nationale qu'internationale.

Fondée en 1963, la FEVOCO affirme, à travers cette nouvelle identité, sa volonté de se doter d'une image forte et moderne, tout en restant fidèle aux valeurs du sport et à l'histoire de la fédération, résolument tournée vers l'avenir.

