Afrique: CAN 2025 - La Fédération algérienne présente ses excuses à la RDC pour le chambrage contre « Lumumba »

La Fédération algérienne de football a présenté, ce mercredi 7 janvier 2026, ses excuses à la République démocratique du Congo (RDC) à la suite du geste de chambrage du joueur algérien Mohamed Amoura à l'endroit du supporter congolais Michel Nkuka, alias Lumumba VEA, à l'issue du match des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2025), remporté mardi 6 janvier par les Fennecs d'Algérie (1-0) face aux Léopards.

Une délégation de la Fédération algérienne s'est rendue à l'hôtel où séjournaient les supporters congolais à Rabat pour remettre à Michel Nkuka un maillot de l'équipe d'Algérie floqué au nom de Lumumba. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre congolais des Sports, Didier Budimbu.

À cette occasion, un représentant de la Fédération a exprimé le regret de l'instance algérienne

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Le personnage, en tout cas l'homme qu'il était, incarne beaucoup de valeurs pour les Algériens. Il existe déjà une forte relation entre l'Algérie et le Congo. D'ailleurs, dès la fin du match, avant même que la polémique n'éclate, les joueurs voulaient avoir notre ami Michel dans le vestiaire pour prendre une photo avec lui. C'est un petit hommage que nous avons voulu rendre à notre ami, mais aussi au pays qu'est le Congo, un pays frère. Le match s'est déroulé dans un fair-play total. »

Après la victoire de l'Algérie face à la RDC en huitièmes de finale de la CAN Maroc 2025, Mohamed Amoura avait chambré Michel Nkuka, alias Lumumba VEA. Ce supporter congolais est devenu une figure emblématique en rendant hommage au héros de l'indépendance de la RDC, Patrice Emery Lumumba. Par la suite, Mohamed Amoura lui-même a regretté son geste : « Si mon attitude a pu être mal comprise, je le regrette »