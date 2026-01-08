Sénégal: BRVM - Le Price Earning Ratio se ramène à 11,74x au début du mois de janvier 2026

Après avoir frôlé les 12x le 26 décembre 2025, le Price Earning Ratio (PER) de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) s'est ramené à 11,74x le 2 janvier 2026, selon la Revue Hebdomadaire, une publication de la Société de gestion et d'intermédiation (SGI) CGF Bourse basée à Dakar.

Dans sa livraison couvrant, la SGI signale en effet que le PER du marché est passé de 11,97x le 26 décembre 2025 a 11,74x le 2 janvier 2026. Cela signifie que les investisseurs opérant sur la BRVM sont prêts, durant la période sous revue à payer 11,74 fois le bénéfice annuel pour acheter une action des entreprises cotées à cette bourse. Étant le rapport entre le cours de l'action et le bénéfice net par action, le PER permet aux investisseurs d'estimer le prix d'une action d'une société cotée en Bourse. Généralement, il va de 5 à 40.

Entre 10 et 17, on considère que le ratio est bon. En dessous, on peut considérer que la société va bientôt perdre des bénéfices. Par contre, au-dessus de 17, les analystes s'accordent à dire que l'entreprise est en croissance. De même, au-dessus de 25, il s'agit d'un très bon ratio qui laisse présager de très forts profits dans le futur. Toutefois, un ratio au-dessus de 25 peut aussi vouloir dire que les actions de la société font l'objet d'une bulle spéculative.

Quant au rendement moyen du marché, il a progressé de 0,08 point de pourcentage, se situant à 7,61% contre 7,53% la semaine précédente.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La capitalisation boursière globale (marché actions et obligations réunis) a enregistré une hausse de 0,65% en s'établissant à 24 732,47 milliards FCFA contre 24 573,94 milliards FCFA la semaine précédente.

Au niveau du marché des actions, la plus forte hausse hebdomadaire est celle du titre EVIOSYS PACKAGING SIEM Côte d'Ivoire. Selon CGF Bourse, le titre du concepteur et fabricant d'emballages métalliques en Côte d'Ivoire s'est apprécié́ de 7,14% au cours de la semaine écoulée, porté par la levée de la suspension de sa cotation après près de deux année d'interruption.

Sur le plan des performances financières, la SGI rappelle dans sa revue que l'entreprise a enregistré́ une forte contraction de son résultat net, en recul de 95,55% pour s'établi à 44,98 millions de FCFA en 2024 contre 1,01 milliard de FCFA à la clôture de l'exercice 2023.

En revanche, la plus forte baisse hebdomadaire de cours est réalisée par SETAO Côte d'Ivoire. L'action de la filiale ivoirienne du français Bouygues Bâtiment International a en effet reculé de 10,18% au cours de la semaine sous revue, après s'être hissé en tête des meilleures performances du marché́ actions la semaine précédente avec une progression de 32,56%. «Ce repli, principalement attribuable à̀ des prises de bénéfices sur la valeur, s'est accompagné́ d'un volume d'échanges de 17 638 actions, contre 21 378 actions négociées une semaine auparavant», souligne CGF Bourse.

Au troisième trimestre 2025,la société SETAO Côte d'Ivoire a affiché́ une perte nette de 477,13 millions de FCFA en amélioration par rapport au déficit de 610,94 millions de FCFA enregistré à la même période en 2024.

Le compartiment obligataire de la BRVM a terminé́ la semaine du 29 décembre 2025 avec une capitalisation boursière de 11 450,61 milliards de FCFA, en progression de 0,17% par rapport à̀ la semaine précédente.

Selon CGF Bourse, cette hausse s'explique principalement par une balance de variation positive de douze obligations en hausse contre huit en baisse.

Au terme de la semaine sous revue, la valeur hebdomadaire transigée s'est établie à 4,80 milliards de FCFA contre 4,93 milliards de FCFA la semaine précédente, soit une régression de 2,54% de la valeur globale transigée sur les emprunts obligataires cotés.

Les transactions sur la semaine ont principalement concerné 247 920 titres de l'obligation « EOS.O8 - ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034 » pour une valeur globale de 2,48 milliards de FCFA.