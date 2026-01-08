Tunisie: Résultats, aujourd'hui, du référendum de l'agence TAP sur les meilleurs sportifs de l'année et forum sur l'investissement dans les infrastructures sportives

TUNIS — Poursuivant son rôle actif dans le soutien au sport national et la promotion de la culture de l'excellence, l'agence Tunis-Afrique-Presse (TAP) organise, ce jeudi, la "Journée de l'information sportive", à partir de 9h00, au siège de l'Union des Radiodiffusions des États Arabes (ASBU) à Tunis, en présence de représentants de la grande famille du sport tunisien.

Cette manifestation s'inscrit dans le cadre de l'engagement continu de l'agence TAP à accompagner le processus de promotion du sport tunisien à travers la valorisation des réalisations des champions et la mise en lumière du rôle des médias publics dans le suivi des succès et le rayonnement national.

À cette occasion, il sera procédé à l'annonce des résultats de la 14e édition du référendum annuel de la TAP visant à élire les meilleurs sportifs tunisiens de l'année 2025, qui se sont illustrés dans diverses disciplines et ont contribué à hisser le drapeau national lors des compétitions internationales.

L'annonce sera faite à l'issue du dépouillement des votes des entraîneurs des clubs de la Ligue 1 professionnelle de football, des directeurs techniques des fédérations sportives ainsi que des journalistes sportifs issus de différents médias.

Le programme de la Journée comprend également l'organisation d'un forum intitulé: "L'investissement dans les infrastructures sportives: pour une meilleure compétitivité du sport tunisien".

Le forum sera consacré à l'examen des moyens de promouvoir et de développer les infrastructures sportives conformément aux exigences du sport moderne, afin d'offrir un environnement adéquat permettant aux sportifs tunisiens de se distinguer davantage et de remporter plus de succès.

Le programme prévoit plusieurs interventions importantes portant notamment sur: "L'investissement dans les infrastructures sportives comme levier de renforcement de la compétitivité sportive", "La gouvernance des infrastructures sportives en Tunisie: le Parc National Sportif comme modèle", et "Le développement des infrastructures sportives et leur rôle dans la prévention des blessures".

Il sera également question de l'expérience du "Complexe sportif international d'Aïn Draham en tant que destination internationale et pôle d'investissement sportif", du "Rôle des législations sportives comme mécanisme de soutien à l'investissement dans les infrastructures sportives en Tunisie", de "L'adaptation des infrastructures sportives aux besoins des sportifs en situation de handicap", du "Rôle des médias dans la diffusion de la culture de préservation des infrastructures sportives", en plus d'une intervention technique consacrée aux "Normes internationales en matière de gazonnement des terrains".

Voici la liste des candidates et candidats aux titres de meilleurs sportifs de l'année 2025 :

- Meilleur footballeur:

Ali Abdi - Aymen Dahmen - Firas Chaouat - Montassar Talbi - Hannibal Mejbri

- Meilleur sportif:

Ahmed Jaouadi (natation) - Khalil Jendoubi (taekwondo) - Farès Ferjani (escrime) - Khaled Bouguerra (boules) - Rafed Mabrouk (kung-fu)

- Meilleure sportive:

Wafa Masghouni (taekwondo) - Mouna Béji (boules) - Khadija Krimi (aviron) - Salma Dhaouadi (aviron) - Marwa Bouzayani (athlétisme)

- Meilleur sportif paralympique:

AmenAllah Tissaoui - Yassine Gharbi - Mohamed Nidhal Khelifi - Walid Ktila - Yassine Guennichi

- Meilleure sportive paralympique:

Raoua Tlili - Marwa Brahmi - Raja Jebali - Sonia Mansour - Jihène Azaïez