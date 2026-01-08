Gabon: Formation des formateurs pour le RGPL dans les locaux du Prytanée militaire

Le lancement de la formation des formateurs pour le recensement général de la Population et des Logements (RGPL) a eu lieu ce vendredi 2 janvier 2026 à Libreville, précisément au Prytanée militaire.

Louise Pierrette Mvono, ministre de la Planification et de la Prospective s'est rendue sur les lieux pour échanger avec l'ensemble des 224 participants, qui trois (3) jours durant, vont renforcer leurs capacités sur le plan technique.

La membre du gouvernement a tenu à faire le déplacement sur les lieux les uns et les autres à donner le meilleur d'eux et à agir au mieux pour la réussite du recensement tant attendu par les plus hautes autorités, parmi lesquelles le président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Cette opération est d'autant plus importante pour lui, qu'elle s'inscrit dans l'optique de son projet de société. Elle permettra non seulement de dénombrer les populations, de savoir comment elles sont organisées, mais surtout de planifier la construction des écoles, des hôpitaux et bien d'autres infrastructures en fonction de la densité des populations dans un espace bien précis. Le Chef de l'Etat s'était engagé en affirmant haut et fort « qu'aucune province ne sera laissée pour compte. »

Plusieurs défis restent à relever : finir bien l'opération et dans les temps requis. La ministre appelle Les agents à la discipline et à la diligence. Le recensement commence le 25 janvier 2026. Les agents recenseurs auront trois semaines sur le terrain.