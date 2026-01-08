Gabon: Formation des formateurs pour le RGPL dans les locaux du Prytanée militaire

8 Janvier 2026
Gabonews (Libreville)
Par MT

Le lancement de la formation des formateurs pour le recensement général de la Population et des Logements (RGPL) a eu lieu ce vendredi 2 janvier 2026 à Libreville, précisément au Prytanée militaire.

Louise Pierrette Mvono, ministre de la Planification et de la Prospective s'est rendue sur les lieux pour échanger avec l'ensemble des 224 participants, qui trois (3) jours durant, vont renforcer leurs capacités sur le plan technique.

La membre du gouvernement a tenu à faire le déplacement sur les lieux les uns et les autres à donner le meilleur d'eux et à agir au mieux pour la réussite du recensement tant attendu par les plus hautes autorités, parmi lesquelles le président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Cette opération est d'autant plus importante pour lui, qu'elle s'inscrit dans l'optique de son projet de société. Elle permettra non seulement de dénombrer les populations, de savoir comment elles sont organisées, mais surtout de planifier la construction des écoles, des hôpitaux et bien d'autres infrastructures en fonction de la densité des populations dans un espace bien précis. Le Chef de l'Etat s'était engagé en affirmant haut et fort « qu'aucune province ne sera laissée pour compte. »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Plusieurs défis restent à relever : finir bien l'opération et dans les temps requis. La ministre appelle Les agents à la discipline et à la diligence. Le recensement commence le 25 janvier 2026. Les agents recenseurs auront trois semaines sur le terrain.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.