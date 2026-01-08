Togo: Cajou, soja, karité - Trois filières désormais taxées à l'exportation

Tournant dans la politique commerciale togolaise. Selon L'Economiste paru jeudi, la noix de cajou, le soja et le karité sont désormais soumis à une taxe à l'exportation.

Cette décision marque une volonté des autorités d'encadrer davantage la sortie des matières premières brutes du territoire. L'objectif est de favoriser la transformation locale et créer davantage de valeur ajoutée sur place.

En taxant l'exportation de ces trois produits, le gouvernement espère inciter les opérateurs économiques à investir dans les unités de transformation plutôt que de se contenter d'exporter les matières premières non transformées. Une stratégie qui pourrait générer plus d'emplois et de revenus pour l'économie nationale.