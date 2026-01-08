Togo: Cajou, soja, karité - Trois filières désormais taxées à l'exportation

8 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

Tournant dans la politique commerciale togolaise. Selon L'Economiste paru jeudi, la noix de cajou, le soja et le karité sont désormais soumis à une taxe à l'exportation.

Cette décision marque une volonté des autorités d'encadrer davantage la sortie des matières premières brutes du territoire. L'objectif est de favoriser la transformation locale et créer davantage de valeur ajoutée sur place.

En taxant l'exportation de ces trois produits, le gouvernement espère inciter les opérateurs économiques à investir dans les unités de transformation plutôt que de se contenter d'exporter les matières premières non transformées. Une stratégie qui pourrait générer plus d'emplois et de revenus pour l'économie nationale.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.