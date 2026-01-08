Togo: La CNDH alerte sur les défis de la réinsertion

8 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

Ils ont retrouvé la liberté, mais le plus difficile reste à venir. Les 1511 détenus qui viennent de bénéficier d'une grâce doivent désormais affronter l'épreuve de la réintégration sociale, un défi majeur qui préoccupe la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH).

Mercredi, la CNDH a réagi à cette décision du président du Conseil, y voyant "une empreinte de sagesse et d'humanisme". L'institution se félicite de cette mesure qui répond à l'une de ses recommandations récurrentes : désengorger les prisons togolaises confrontées à une surpopulation chronique.

Toutefois, derrière cette satisfaction se profile une préoccupation majeure : comment ces anciens détenus vont-ils réussir leur retour dans la société ? "Consciente des défis que cela représente, nous appelons l'ensemble des acteurs à faire preuve de solidarité, de responsabilité et d'engagement pour accompagner ces citoyens dans leur retour à la vie normale", a déclaré Kwao Ohini Sanvee, président de la CNDH.

Prévenir la récidive, reconstruire le lien social

Au-delà de l'accueil immédiat, le véritable enjeu réside dans la durabilité de cette réinsertion. Les ex-détenus devront non seulement retrouver leur place dans la société, mais aussi respecter "les lois et les valeurs républicaines", insiste la Commission.

L'autre bataille à mener concerne la prévention de la récidive. Sans un accompagnement adéquat - formation professionnelle, soutien psychologique, aide à l'emploi - le risque demeure que certains bénéficiaires de la grâce retombent dans la délinquance.

La CNDH appelle ainsi à une mobilisation collective pour renforcer le tissu social et garantir que cette mesure humanitaire se traduise par une véritable seconde chance, tout en protégeant les droits fondamentaux de ces citoyens en quête de rédemption.

