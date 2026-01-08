Togo: Le coup de blues de janvier

Les commerçants de la capitale traversent une période difficile. Après l'euphorie des fêtes de fin d'année qui avait dopé les ventes pendant deux semaines, la clientèle s'est raréfiée dans les boutiques et sur les marchés de Lomé, rapporte jeudi Eco & Finances.

Ce ralentissement brutal de l'activité ne surprend guère les observateurs du secteur. Le mois de janvier est historiquement synonyme de calme plat dans le commerce, les consommateurs ayant épuisé leurs budgets lors des célébrations de décembre.

Les vendeurs doivent désormais s'armer de patience en attendant que leurs clients retrouvent le chemin des étals et des boutiques. Une traversée du désert qui fait partie du cycle commercial bien connu des commerçants expérimentés, mais qui n'en reste pas moins éprouvante pour la trésorerie des petits détaillants.