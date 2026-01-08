Togo: Le coup de blues de janvier

8 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

Les commerçants de la capitale traversent une période difficile. Après l'euphorie des fêtes de fin d'année qui avait dopé les ventes pendant deux semaines, la clientèle s'est raréfiée dans les boutiques et sur les marchés de Lomé, rapporte jeudi Eco & Finances.

Ce ralentissement brutal de l'activité ne surprend guère les observateurs du secteur. Le mois de janvier est historiquement synonyme de calme plat dans le commerce, les consommateurs ayant épuisé leurs budgets lors des célébrations de décembre.

Les vendeurs doivent désormais s'armer de patience en attendant que leurs clients retrouvent le chemin des étals et des boutiques. Une traversée du désert qui fait partie du cycle commercial bien connu des commerçants expérimentés, mais qui n'en reste pas moins éprouvante pour la trésorerie des petits détaillants.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.