Afrique: CAN 2025 - Au Marché malien de Dakar, des supporters des Aigles lancent un appel au fair-play

Dakar — Le match Sénégal-Mali des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football 2025, prévu vendredi à 16 h 00 GMT, est le sujet de toutes les conversations au Marché malien de Dakar, où les commerçants et supporters des Aigles lancent un appel au fair-play à l'attention de leurs compatriotes et des Sénégalais.

"Le match est déjà plié. Le Mali va gagner le match contre le Sénégal. Le score : 2 buts à 1. S'il plaît à Dieu", pronostique Ismaïla Sagara, habillé du maillot des Aigles du Mali - ou de ce qui lui ressemble.

Ce Malien, vendeur de tissus à Dakar depuis presque quinze ans, insiste dans son pronostic : 2 buts à 1.

Son compatriote Badara Traoré, en bon supporter, est presque certain de la victoire des Aigles du Mali.

Ma Diarra, une commerçante du Marché malien de Dakar, dit avoir du mal à choisir entre les Lions et les Aigles, tant sa fibre patriotique vibre pour les deux pays. Mariée à un Sénégalais, elle se présente comme "une Bambara malienne".

Ma Diarra, priée avec insistance de dire laquelle des équipes elle supporte, se résout à souhaiter que "le meilleur gagne". "Maliens et Sénégalais sont de la même famille [...] C'est un simple match de football. Quel que soit le vainqueur, nous allons ensuite vaquer à nos occupations", dit-elle dans un esprit de fair-play.

"Le Sénégal et le Mali sont un même peuple. Après le match, nous continuerons à vivre ensemble", ajoute Ma Diarra, lançant, comme d'autres commerçants, un appel au calme à l'attention des supporters des deux équipes.

Kassim Kanté embouche la même trompette en invitant les supporters des Aigles du Mali et ceux des Lions du Sénégal à la "responsabilité" et au "fair-play".

Abdoulaye Arama, un commerçant malien vivant à Dakar depuis 2022, tient à rappeler aux Maliens comme aux Sénégalais que "c'est un simple match de football, qui ne durera pas plus de cent vingt minutes".

"Ma femme est sénégalaise. Mes enfants sont tous nés au Sénégal. Beaucoup de Maliens exerçant dans ce marché sont dans la même situation que moi", dit M. Arama pour mettre en exergue les rapports de bon voisinage entre les deux pays appelés à jouer l'un des quarts de finale de la CAN 2025.

Le bon voisinage entre Maliens et Sénégalais doit l'emporter sur la passion du football, selon Abdoulaye Arama. "L'enjeu ne doit pas l'emporter sur le jeu", plaide-t-il.

"Il n'y aura pas d'inimitiés. Le fair-play doit prévaloir avant, pendant et après le match", souhaite Ismaïla Sagara.