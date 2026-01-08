Sénégal: L'accident de Farafégny et d'autres sujets au menu des journaux

Dakar — Les quotidiens parvenus, jeudi, à l'Agence de presse sénégalaise traitent principalement de la disparition de deux figures majeures du monde universitaire, Seydou Madani Sy et Albert Bourgi, ainsi que l'accident meurtrier survenu à Farafégny, sur la transgambienne, faisant un premier bilan de sept morts et plusieurs blessés.

Le journal Le Soleil titre sur "La perte de deux icônes du droit", évoquant notamment le décès de Seydou Madani Sy, survenu mercredi, à l'âge de 92 ans.

Ancien doyen de la Faculté de droit et des sciences économiques de l'Université de Dakar entre 1968 et 1971, il fut également le premier recteur sénégalais de cette institution universitaire de 1971 à 1986. Le même quotidien souligne qu'il a incarné, à ce poste, "une université exigeante, souveraine et profondément engagée dans la construction intellectuelle du Sénégal indépendant".

Il rappelle aussi que Seydou Madani Sy a occupé les fonctions de ministre de la Justice et de médiateur de la République.

Le Soleil rend également hommage à Albert Bourgi, né à Dakar en 1945, agrégé de droit et ancien étudiant de l'Université de Dakar. La publication a donné la parole à ses anciens étudiants, qui saluent la mémoire d'un "penseur transatlantique et d'un universitaire respecté".

Une tragédie de trop sur les routes

WalfQuotidien écrit à sa une "L'UCAD perd son bâtisseur", en référence à Seydou Madani Sy, premier recteur sénégalais de l'université.

Le journal souligne que, "même après sa retraite, l'ancien recteur continuait de se prononcer sur les grandes questions d'actualité". Il rappelle notamment qu'en 2011, "lors du débat sur la recevabilité de la candidature d'Abdoulaye Wade, il avait estimé que le Conseil constitutionnel était compétent pour trancher".

Sud Quotidien salue, pour sa part, la mémoire de "deux trajectoires universitaires au service de la pensée et du débat".

La même publication estime que "la disparition quasi simultanée de Seydou Madani Sy et d'Albert Bourgi prive le monde universitaire et intellectuel africain de deux grandes figures aux parcours distincts, mais unies par l'exigence de rigueur intellectuelle et l'engagement dans la compréhension des sociétés africaines contemporaines". Selon le journal, "les deux hommes revendiquaient avant tout leur identité d'universitaires, attachés à la méthode, à la précision conceptuelle et à la responsabilité de la parole savante".

Le Quotidien titre également : "Le Sénégal perd deux universitaires de renom", mettant en exergue le parcours académique d'Albert Bourgi, présenté comme un "spécialiste respecté des relations internationales, engagé dans l'étude des processus démocratiques en Afrique et la défense d'une gauche humaniste". De son côté, L'AS parle d'un "jour noir pour le Sénégal", en faisant allusion aux deux décès survenu le même jour.

La presse évoque par ailleurs l'accident survenu sur l'axe transgambien, à Farafégny. A ce sujet, WalfQuotidien parle d'un "carnage", faisant état d'un premier bilan de sept morts et de plusieurs blessés graves.

Sud Quotidien évoque "une tragédie de trop sur les routes", précisant qu'au moins sept personnes ont perdu la vie, dont six sur le coup, et que plusieurs blessés ont été enregistrés.

L'Observateur titre à sa une "Collision mortelle à Farafégny", faisant état de quinze victimes recensées, dont sept morts. Le journal indique que, "face à la gravité du drame, l'État du Sénégal a décidé l'évacuation sanitaire de l'ensemble des blessés graves vers Dakar".

Sur le plan politique, WalfQuotidien s'attarde sur ce qu'il qualifie de "silence intrigant des opposants face à la situation socio-économique" du pays. Selon le journal, "le terrain politique est largement occupé par le pouvoir, tandis que, à l'exception du député Thierno Alassane Sall, les principaux leaders de l'opposition restent aphones sur les questions d'actualité".