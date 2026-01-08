Sénégal: Magal de Gade Yelle - Les services techniques s'engagent à satisfaire 97% des besoins exprimés

8 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Thiès — Les chefs de services régionaux de Thiès se sont engagés à satisfaire 97% des besoins matériels et techniques pour une bonne organisation du Magal de Gade Yelle (Thiès, ouest), a affirmé mercredi l'adjoint du gouverneur, chargé des affaires économiques.

Selon Ababacar Sadikh Niang, les chefs de service ont réitéré leur engagement à satisfaire 97 % des besoins exprimés par le comité d'organisation de cet évènement religieux, lors de la réunion du Comité départemental de développement (CDD) qui s'était tenue à Tivaouane.

Il présidait une réunion du Comité régional départemental (CRD) consacrée à la 68e édition du Magal annuel prévu le 30 janvier à Gade Yelle, dans le département de Tivaouane. "L'islam et le respect de l'autorité", est le thème retenu pour l'édition de cette année.

"Pour tout ce qui reste, c'est au niveau de la coordination, au niveau central que certaines dispositions peuvent être prises pour faciliter le travail des chefs de services régionaux", a ajouté M. Niang.

Il rassure que l'administration territoriale fera, de son côté, tout ce qu'elle doit faire.

L'adjoint au gouverneur a assuré que "sur le plan sécuritaire, toutes les dispositions seront prises pour une bonne couverture" du rassemblement.

En ce qui concerne la couverture sanitaire, "le personnel de santé ainsi que la dotation en médicaments nécessaires seront au rendez-vous", a-t-il promis.

"Nous avons passé en revue l'ensemble des étapes liées à l'organisation (...), mais également la question de la sécurité sanitaire avec les autorités de la région", s'est réjoui le président du comité d'organisation, Serigne Khadim Amar Mourtala.

Il dit sortir de CRD "très rassurés", en ce sens que "l'autorité administrative a rappelé que 97 % des expressions de besoins du comité d'organisation seront pris en compte.

Le président du comité d'oganisation s'est également réjoui du thème retenu cette année se rapportant "au devoir du citoyen de respecter les lois et les règlements qui encadrent la vie quotidienne, tant au plan spirituel qu'au plan administratif".

