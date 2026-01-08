Afrique: CAN 2025 - Six des huit quarts-de-finalistes dirigés par des entraîneurs locaux

Tanger — La Coupe d'Afrique des nations 2025 consacre une tendance forte du football africain marquée par la montée en puissance de l'expertise technique locale, faisant que sur les huit sélections qualifiées pour les quarts de finale, six sont en effet dirigées par des entraîneurs africains.

Les affiches des quarts de finale sont déjà connues : Mali - Sénégal, Égypte - Côte d'Ivoire, Algérie - Nigeria et Maroc - Cameroun.

Parmi ces équipes, seules l'Algérie, coachée par le Suisse Vladimir Petković, et le Mali, dirigé par le Belge Tom Saintfiet, ont fait appel à des techniciens étrangers. Les six autres nations sont conduites par des entraîneurs nationaux.

Avec Pape Thiaw, le Sénégal aborde son quatrième quart de finale depuis la CAN 2017 au Gabon. Doté d'une belle lecture de jeu, Thiaw avance lentement mais sûrement dans son projet de décrocher un deuxième sacre sur le sol marocain pour son pays.

L'Égypte, fidèle à sa tradition de favoriser l'expertise locale, poursuit sa quête d'un huitième titre avec son sélectionneur Hossam Hassan.

Parmi les artisans du sacre de la Côte d'Ivoire lors de la dernière CAN, Emerse Faé, qui a repris la tête de l'équipe après la phase de groupes (CAN 2023), présente cette fois-ci une équipe plus sereine et plus rigoureuse, déterminée à conserver son titre de championne d'Afrique.

Coaché par le Malien Eric Chelle, le Nigeria, finaliste de la dernière édition, abordera la suite de la compétition avec l'ambition de se racheter. Impressionnants lors de la phase de poule (9 points) et en huitièmes de finale (4-0 contre le Mozambique), les Supers Eagles sont sur une trajectoire prometteuse.

Nommé quelques jours seulement, avant le coup d'envoi de la CAN 2025, à la tête du Cameroun, David Pagou est en train de bâtir une équipe impressionnante pour cette 35e édition de la compétition. L'ancien international camerounais est déterminé à redorer le blason de la sélection nationale.

À domicile, Walid Regragui souhaite, avec la sélection marocaine, suivre les traces des autres équipes du royaume sacrées dans les différentes catégories.